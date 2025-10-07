²òÂÎ¤µ¤ì¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬¡Ö±Ø¥È¥¤¥ì¡×¤ËÅ¾À¸!? 3ÊÔÀ®¤Ö¤ó»ÈÍÑ¤·¡È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÂ¤¤ÎÊ¿²°·ú¤Æ¡É¤Ë ¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¼¤«¡ÖÅìÉð¤Î½ªÃå±Ø¡×
¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´ÀþºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¡×¤ò¼¨¤¹ÀìÍÑÌÃÈÄ¤âÀßÃÖ
¡¡ÅìÉðÅ´Æ»¤¬2025Ç¯10·î6Æü¤«¤é¡¢JRÅì³¤¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´ÀþºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¡×¤ò·úºà¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡ÈÎ¹µÒ¥È¥¤¥ì¡É¤ò¶¡ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Û¥ó¥È¤Ë¿·´´Àþ¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤ë!?¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´ÀþºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´ÀþºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¡×¤Ï¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿Åì³¤Æ»¿·´´ÀþN700·Ï¼ÖÎ¾¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤·¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹¡£Å´Æ»±Ø¤ÎÎ¹µÒ¥È¥¤¥ì¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÉðº´ÌîÀþ¤Î½ªÃå±Ø¤Ç¤¢¤ë³ëÀ¸±Ø¡Ê¤¯¤º¤¦¡¢ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£Î¹µÒ¥È¥¤¥ì¤¬ÃÛ36Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÂ¤¤ÎÊ¿²°·ú¤Æ¡É¥È¥¤¥ì¤È¤·¤Æ¹¹¿·¡¢10·î9Æü¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏµìN700·ÏX35¡¦X36¡¦X37ÊÔÀ®¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿¥¢¥ë¥ßºà¤ò¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤¤ò»Ù¤¨¤ëÃìÎÂ¡Ê¹½Â¤¼´ÁÈºà¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´ÀþºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¡×¤Î»ÈÍÑ¤ò¼¨¤¹ÀìÍÑÌÃÈÄ¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢ÂçÎÌ¤ÎCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´ÀþºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¡×¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¢¥ë¥ß¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¤ËÀ½Â¤¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÌó97¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£