台風２２号（ハーロン）は、父島の南にあって、ほとんど停滞しています。その後、発達しながら９日にかけて日本列島に接近し、南の海上でUターンする予想となっています。

【写真を見る】【台風22号】発達しながら日本列島に接近、南の海上でUターン予想 今後の進路は？【6日～10日までの雨風シミュレーション】

台風２２号は、６日９時には父島の南南西約２４０キロの北緯２５度０５分、東経１４１度２０分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで、中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は発達しながら、６日は小笠原諸島の南海上をゆっくり西よりに進む見込みです。その後も発達しながら日本の南を西よりに進み、８日は進路を北よりに変え、南西諸島から東日本に影響するおそれがあります。

＜台風位置情報＞

２４時間後の７日９時には日本の南の北緯２６度２５分、東経１３８度０５分を中心とする半径１２０キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

４８時間後の８日９時には日本の南の北緯２８度５５分、東経１３５度２０分を中心とする半径２１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。予報円の中心から半径３５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の９日９時には日本の南の北緯３１度５０分、東経１３６度５５分を中心とする半径３００キロの円内に達し、非常に強い台風になる見込みです。中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径４６０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。台風の最新情報に留意してください。

［風の予想］

６日の予想最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島…１８メートル（３０メートル）

［波の予想］

６日に予想される波の高さ

小笠原諸島…５メートル（うねりを伴う）

７日に予想される波の高さ

小笠原諸島…４メートル（うねりを伴う）