¥ä¥ó¥¡¼¥¹³³¤Ã¤×¤Á¡Ä2Ï¢ÇÔ¤ÇÃÏ¶èSÆÍÇË¤Ë¡ÈÀÖ¿®¹æ¡É¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¼ººö¡¢2Àï23¼ºÅÀ¤ÎÅê²õ
2ÈÖ¼ê¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤¬¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ËËþÎÝÃÆ¤ò¸¥¾å
¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º 13¡¼7 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë7-13¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î2·å¼ºÅÀ¤Ç2Ï¢ÇÔ¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¤¬2²óÀèÆ¬¤Î¥Ð¡¼¥·¥ç¤ËÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¼ººö¤ÇÌµ»à»°ÎÝ¤È¤·¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òµö¤¹¤È¡¢3²ó¤Ë¤â¥Ð¡¼¥·¥ç¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë°ÂÂÇ¤È»Íµå¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å2ÈÖ¼ê¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤¬¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤Î²óºÇ½ªÅª¤Ë6¼ºÅÀ¡£
¡¡5²ó¤Ë¤â¼ºÅÀ¤·0-12¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£6²ó¤Ë¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç5ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï1-10¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Î2·å¼ºÅÀ¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Æü¶õ¤¤¤Æ7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤¦¡£ËÜµòÃÏ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Ê¤ë¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë