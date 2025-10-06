[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¾Æ¤ÌÖ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë!?¡¡¿åÅ´Ë¤¡Ö¤¢¤µ¤ê¤Î¤ß¤º¥Ô¥åー¡×¤ÏÇã¤¤¡ª
¡¡¿åÅ´Ë¤¤ÎÎò»Ë¤Ï°Õ³°¤Ë¸Å¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÝÅû¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬±ïÆü¤Ç»Ò¶¡¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï1970Ç¯Âå¤Ë¥Ý¥ó¥×¼°¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÖSuper Soaker¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³¤³°¤Î¤Û¤¦¤¬°ÒÎÏ¤äÈôµ÷Î¥¤òÄÉµá¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤ë¾®·¿¤«¤Ä¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¿åÅ´Ë¤¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÆÃ¤Ë½ë¤µ¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿åÅ´Ë¤¤¬¸½Ìò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥·ー¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¾åÌî¤Î´á¶ñÅ¹¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î³³Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥æー¥â¥¢¥°¥Ã¥º¡Ö¤¢¤µ¤ê¤Î¤ß¤º¥Ô¥åー¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¾åÌî¥ä¥Þ¥·¥í¥ä¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤µ¤ê¡×
¡¡É®¼Ô¤¬¤è¤¯Í§¿Í¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÌî±ØÉÔÇ¦¸ýÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ë´á¶ñ¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¥ä¥Þ¥·¥í¥ä¡×¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤â¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó¤¬ÅÓÃæ¤Ç¶ÛµÞÄä¼Ö¤·¡¢Í§¿Í¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿Å¹Æâ¤Ç¶öÁ³ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¢¤µ¤ê¤Î¤ß¤º¥Ô¥åー¡×¤À¡£
¡¡ÈÎÇä¸µ¤ÏÂæÅì¶è¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ëTOYS ONDA¡£¾¦ÉÊÌ¾¤«¤é¤·¤Æ¥æー¥â¥¢¤ËÉÙ¤ß¡¢¤µ¤¹¤¬´á¶ñ¥áー¥«ー¤ÎÏ·ÊÞ¤ÈÓ¹¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÁá¤¤ÏÃ¤¬¿åÅ´Ë¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·³°´Ñ¤ÏÆóËç³¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¥ー¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£³³Ì¤ò¤ï¤º¤«¤Ë³«¤¯¤ÈÆâÉô¤Ë²«¿§¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¡È³¤Î¿È¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¿å¤òµÛ¤¤¹þ¤à¥¿¥ó¥¯·ó¥Ý¥ó¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢³³Ì¤ò²¡¤¹¤³¤È¤ÇÆâÉô¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤Æ¿å¤¬Àª¤¤¤è¤¯Ê®¼Í¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê®½Ð¸ý¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¿åÎ®¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¡¤¹ÎÏ²Ã¸º¤ÇÀª¤¤¤ò¼«ºß¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍÆÎÌ¤ÏÌó3¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµû·¿¤Î¤·¤ç¤¦¤æÆþ¤ì¡Ö¥é¥ó¥Á¥ãー¥à¡×¤¬2.5¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤ä¤äÂ¿¤¤¡£1²ó¤Îµë¿å¤Ç2～3²ó¤ÎÊ®¼Í¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼¼Æâ³°Ìä¤ï¤º·Ú²÷¤ËÍ·¤Ù¤ë¡£µÛ¿åÊýË¡¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¥³¥Ã¥×¤ä»®¤ËÄ¥¤Ã¤¿¿å¤ØÊ®¼Í¸ý¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢³³Ì¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊü¤»¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¿å¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¥°¥Ã¥º¤È¤ÎÈæ³Ó
¡¡¿åÅ´Ë¤¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢É®¼Ô¤¬°ÊÁ°¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¿åÅ´Ë¤¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤¢¤Á¤é¤Ï¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ëº¹¤·¤Æ¤ª¤¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¡ÈÈ¯¼Í¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¤¢¤µ¤ê¡×¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ー¥Á¥§ー¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð·ÈÂÓ¤âÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¤Ä¤¤¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÍ·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¤½¤Î²Á³Ê¤À¡£ÀÇ¹þ330±ß¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÈÃúÇ«¤ÊÂ¤·Á¤Ï²Á³Ê°Ê¾å¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£ÆóËç³¤ÎÌÏÍÍ¤ä¼Á´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¾Æ¤ÌÖ¤Ë¾è¤»¤ì¤ÐËÜÊª¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÌÖ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¾Æ¤¤¢¤µ¤ê¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥æー¥â¥¢´á¶ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂ¤·ÁÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´á¶ñÊ¸²½¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£É®¼Ô¤¬´ë²è¤·ÊÆ¹ñ¤ÎMoMA¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥¿¥ë¥¤¥«USB¥á¥â¥êー¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿åÅ´Ë¤¤Ï²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ÈÄí¤Ç¤Î¥æー¥â¥¢¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤âÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Üー¥ë¥Ú¥ó·¿¤¬Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶Ã¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¡Ö¤¢¤µ¤ê¤Î¤ß¤º¥Ô¥åー¡×¤Ï²°³°¤ä²ÈÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤Î»Ä¤ë»þ´ü¡¢Ê£¿ô¸Ä¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤ÆÎ¾¼ê¤Ç·â¤Á¹ç¤¨¤Ð¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÆ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÍÆÎÌ¤Ï3¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¾®¤µ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥Á¥ãー¥àÆ±Åù¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç·ÈÂÓÀ¤âÈ´·²¡£Æü¾ï¤Ë¥æー¥â¥¢¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤ò±¿¤Ö¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÆóËç³¤Ï¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î²Æ¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÄêÈÖ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤éÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¾¦ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê ¤¢¤µ¤ê¤Î¤ß¤º¥Ô¥åー ¥ª¥ó¥À 330±ß