¡¡ANA¡ÊÁ´Æü¶õ¡Ë¤¬2025Ç¯¡¢¿·µ¬½¢¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ²¤¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¡×¡£¤³¤³¤«¤éµÒÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥ë¥È»°¹ñ¡×¤ò¹½À®¤¹¤ë¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤òÁ¥¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¤·¤Ê¤¬¤é¼þÍ·¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¤¨¡Ä¡ª¤³¤ì¤¬¡ÖËÌ²¤¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤ÊÄê´üµÒÁ¥¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¤³¤ÎµÒÁ¥¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥²ñ¼Ò¡Ö¥¿¥ê¥ó¥¯¡¦¥·¥ê¥ä¡¦¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï12ÀÉ¤ÎÁ¥Çõ¤ò½êÍ¡¦±¿¹Ò¤·¡¢5¤Ä¤Î¹ÒÏ©¤ò±¿¹Ò¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï2024Ç¯¤Ç550Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤Ë·ÏÎó¤Ë4¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤«¤é¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Ç¡ÖËÌ²¤¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤ÊÄê´üµÒÁ¥¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¹æ¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ¹ïÉ½¾å¤Î¾èÁ¥»þ´Ö¤Ï17»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¹æ¡×¤Î¾èµÒÄê°÷¤Ï2800¿Í¤Ç1000¶á¤¤µÒ¼¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ÌÈÀÇÅ¹¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼»ÜÀß¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á¥Æâ¤òÁ°¸å¤Ë´Ó¤¯²óÏ¡Ö¥×¥í¥â¥Ê¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Á¥Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È12¸ÄÊ¬¤Î¹¤µ¤Ç¡¢¹á¿å¤ä²½¾ÑÉÊ¡¢°áÎà¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É3Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎµÒ¼¼¤Ï14Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÒ¼¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö³¤¤ò¤ï¤¿¤ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î18Æü»þÅÀ¤Ç¤ÏÆ±¥¯¥é¥¹¤Î´ðËÜ±¿ÄÂ¤ÏºÇ°Â137¥æ¡¼¥í¡Ê2Ëü3875±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊª²Á¤Î¹â¤¤¡×ËÌ²¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤è¤ê¤â°Â¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤éÌë¤ò²á¤´¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤â¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷Ï¤¤âÈÓ¤â¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¶áµ÷Î¥¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡¤µ¤é¤Ë¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¹æ¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤È¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤âÈ÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÏËÌ²¤¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¹âÉ¾²Á¤ò»ý¤Ä¤Î¤À¤È¤«¡£ÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ë¤Ï12¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2100±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤¬²áµî¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·÷¤Î¥¹¥Ñ»ÜÀß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢80¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1Ëü4000±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¼êº¢¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
,¡Ö¥¿¥ê¥ó¥¯¥·¥ê¥ä¥é¥¤¥ó¡×¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹æ¡×¤È¡Ö¥Ð¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¹æ¡×¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿©»ö¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¹ØÆþ¤Ç¤â50¥æ¡¼¥í¡Ê8714±ß¡Ë¤Î²Á³Ê¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤â¡É°û¤ßÊüÂê¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤ËÆüËÜ¤ÎÊª²Á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÌ²¤¤Ç50¥æ¡¼¥í¤Î°û¿©Âå¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÌ¾ï¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¤ª¼ò2ÇÕ¡×ÄøÅÙ¤ÇÍÆ°×¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¶áÎÙ½ô¹ñ¤ä³¤³°¤Î¿©Ê¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÄÁÌ£¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¥¤¥¯¥é¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¥¥ã¥Ó¥¢¤¬¼è¤êÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎìÔÂô¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤«¤é¥¿¥ê¥ó¤Ø¤Ï¡¢¶áµ÷Î¥¸þ¤±¤ÎÁ¥Æâ»ÅÍÍ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹æ¡×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èÁ¥»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«2»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2ÅÔ»Ô¤Ï¶õÏ©¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«30Ê¬¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤«¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Î»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹æ¤ò»È¤¦Êý¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖËÌ²¤¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤ÊÄê´üµÒÁ¥¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ê¥ó¥¯¡¦¥·¥ê¥ä¡¦¥é¥¤¥ó¤ÎÁ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢²÷Å¬À¤ÈÈñÍÑ¤¬Î¾Î©¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤Î¹¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿´ó¹ÁÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ê¥ó¤âÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËËÌ²¤¤ÈÅì²¤¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤Ç¡¢¥´¥·¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤Î»ÔÄ£¼Ë¤È¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö·úÃÛ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÀ»¥ª¥é¥Õ¶µ²ñ¡×¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤Î2¹ñ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Êª²Á¤â°Â¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡ANA¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥àÊØÍøÍÑ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÌ²¤ÊØ¤Î¹Ò¶õÊØÍøÍÑ¼Ô¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ¥Î¹¤Î¿Íµ¤¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
