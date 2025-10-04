¡È10·îÃË¡É¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÂçÃ«¤«¤éÂÇ¤Ä¡×¡¡ÂçÉñÂæ¤Çµ±¤¯10.86¡ÄX¿ÌÙþ¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÎÌ»º¤¹¤ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡½
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃË¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤òÀ©¤·¡¢56ËÜÎÝÂÇ¤È132ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë2¿Í¤ÎÄº¾å·èÀï¤¬¾¡ÇÔ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊµÏ¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÁ´¤Æ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¡Öº£Ç¯¤Ï²¿ËÜ¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ü¥à¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÀú¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»69»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.237¤À¤¬¡¢228ÂÇ¿ô¤Ç21ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.906¡£ËÜÎÝÂÇÎ¨10.86¤È¡¢Ìó11ÂÇ¿ô¤Ë1ËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Î13.36¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»21ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê29ËÜ¡Ë¡¢¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¡Ê27ËÜ¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê22ËÜ¡Ë¤Ë¼¡¤°4°Ì¤À¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇÎ¨¤Ç¤Ï¾å¤Î3¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ú¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇËÀ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï²Ö²Ð¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¼¡×¡ÖÈà¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¯¡×¡Öº£Ç¯¤Ï²¿È¯Èô¤Ð¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡ÖÌÀÆü¡¢ÂçÃ«¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜ¤ÏÂÇ¤Ä¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¡¢¤Þ¤¸¤«¡ª¡¡¥¹¥´¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¸«¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤í¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤âÎÌ»º¤ÎÍ½´¶¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»17ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.016¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£Âè1Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ëÂçÃ«¤¬¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÉõ¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡¢Ã»´ü·èÀï¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë