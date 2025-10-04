ポストシーズン初の投打二刀流で出場

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦でポストシーズン初めて投打同時出場する。またしても“野球の神様”以来の記録を残すことになる。

大谷は前日の3日（同4日）の記者会見で、投手として初のポストシーズンに先発することを「もちろん緊張することもあるかとは思いますけど、シーズンこれまで勝ってきて、明日またプレーできる喜びを感じてます」とコメント。フィラデルフィアの印象を問われると「野球に対しては熱量は高い」「あとはチーズステーキがすごく美味しい」とジョークを飛ばし、報道陣を笑わていた。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のX（旧ツイッター）に「もしもオオタニが明日、シーズンのほぼ全試合や過去2か月のすべての試合と同様にリードオフ（1番打者）を務めるなら…彼はポストシーズンの試合でリードオフを務める初の先発投手となるでしょう」と投稿し、新たな歴史を刻むことを紹介した。

さらに「ポストシーズンで8番または9番以外の打順で打った唯一の先発投手」として、1918年ワールドシリーズ第4戦にベーブ・ルースが「6番・投手」として出場していたことを挙げた。同年のルースは打者としてリーグ最多の11本塁打を放ち、投手としては13勝をマーク。大谷が現れるまで長くメジャー唯一の「2桁勝利＆2桁本塁打」の記録だった。またしても、大谷が同年のルース以来の歴史を刻もうとしている。（Full-Count編集部）