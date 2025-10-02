ファッションが楽しい秋ですが、着こなしによっては太って見えたり、やぼったく見えてしまうこともあります。そこで、アラフォー世代の大人女性がやりがちな「秋のNGコーデ」をご紹介します。※画像出典：WEAR

太見えする？ やぼったい？ 大人がやってはいけない「10月のNGコーデ」

暑さがようやく落ち着き、秋冬のアイテムが着られるようになった10月。おしゃれが楽しいこの時期に、太って見えたり、やぼったく見えてしまう「3つのNGポイント」をご紹介します。

NG1. 大人がやると「やぼ見え」直結！ 全身が重ためなコーデ

気温も程よく、快適に過ごしやすい10月ですが、全身をダークカラーや厚手素材のアイテムでまとめてしまうと、重たい印象になり、やぼったく見えてしまうことがあります。

▼OKコーデにするには

ダークカラーのトップスには、軽やかな素材やデザインのボトムスを選ぶと、バランスよくまとまります。

写真のような、白に近いライトベージュのプリーツスカートなら、動くたび揺れて軽やかに見せてくれます。ゆったりとした黒いプルオーバーに合わせても、重くなり過ぎません。

NG2. 「シンプルなおしゃれ」のつもりが逆効果…着映えしない地味コーデ

秋冬シーズンになると、パステル調の明るい色やプリント柄は控えめになり、代わりに黒、グレー、ネイビー、ブラウンなど落ち着いたベーシックカラーを選ぶことが増えます。

そのようなベーシックカラーのコーディネートは、シンプルにまとめたつもりでも、「地味に見える」「家で着る普段着っぽい」と感じる方が多くいます。

▼OKコーデにするには

そんなときには、バッグやシューズなどの小物やアクセサリーで、異なる質感やポイントとなるカラーを足すのがおすすめ。

写真の着こなしでは、メタリックなゴールドパンプスがアクセントになって、ブラック＆グレーのシンプルなコーデをあか抜けさせてくれています。

また、深いレッドやマスタードイエロー、パープルやオレンジなど、秋冬らしいカラーのアイテムを差し色として加えてもいいですね。

NG3. 「淡い色のワントーン」が秋冬は膨張…太見えしてしまうコーデ

今シーズンもワントーンコーデは引き続き人気ですが、秋冬に淡い色を着る場合は注意が必要です。

春夏は薄手の素材や、肌が見えるデザインも多くて、着るだけで自然とメリハリがついていました。ですが秋冬は、厚手の素材や体を覆うゆったりシルエットが多くなるため、淡い色のワントーンでは、全身がぼやけたり膨張して見えてしまうことがあります。

▼OKコーデにするには

写真のように、バッグやシューズなどの小物で洋服よりも少し濃い目のカラーを合わせると、全体を引き締めてくれて、おしゃれ見えにもつながります。

また、ネックレスやピアスで異なる質感を加えたり、リップメイクで血色がよく見えるような明るいカラーを足すと、ぼんやりと間延びして見えるのを防いでくれます。

もし気になる点があれば、参考にしてみてください。
