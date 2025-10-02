ESSEonlineに掲載された記事のなかから、10月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

さまざまなアレンジができて着まわし力があり、体型カバーにも役立つワンピース。50代におすすめの着こなし術を紹介します。ここでは、肌や目、唇などの色から似合う配色や服の素材のアドバイス、パーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）が、無印良品のシャツワンピースを使った着まわしコーデをもとに解説します。

※ 記事の初出は2024年10月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

着まわし力重視なら「シャツワンピース」がおすすめ

パーソナルスタイリングのお客さまにもよくリクエストしていただく、ワンピースの着まわし。1枚でコーディネートが完成し、体型隠しにも便利ですよね。なかでも着回し力が高いのが、前開きタイプのシャツワンピース。

今回使用した無印良品の「乾きやすいブロード 七分袖ワンピース」（￥5990）は、立体的なシルエットとシワになりにくいのが特長です。また、丈がしっかりある方が高見えするので、私は丈感を重視してXLサイズをチョイスしました。

バッグ：エルエルビーン

ブーツ：ボッテガヴェネタ

ベルトひとつで印象チェンジ。スタイルアップ効果も

手持ちのシンプルなベルトでウエストマークした、少しキレイめな着こなし。バッグと靴、ベルトをブラウン系で統一し、差し色にブラウンと相性のいいレッドのくつ下をプラスしました。

今年らしい着こなしになるので、メリージェーンパンプスは1足あると重宝します。

ベルト：ボッテガヴェネタ

バッグ：エルベシャプリエ

シューズ：オペークドットクリップ

パンツスタイルにさっと羽織ってライトアウター代わりに

シャツワンピースの前を開けて、羽織りとして使用するパターンも。ボタンの留め方で、雰囲気が変化します。

インナーとパンツを同色でまとめ、すっきり縦長のラインをつくり細見え効果も狙いました。

＜左＞

タンクトップ：ユニクロ

パンツ：ユニクロ

バッグ：エルベシャプリエ

シューズ：無印良品

＜右＞

タンクトップ：ユニクロ

パンツ：スピックアンドスパン

バッグ：ハンドメイド

シューズ：無印良品

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください