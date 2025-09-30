【ちいかわベーカリー】気分はパン屋さん♪ 公式コラボの付録ムック登場
話題のパン屋さん「ちいかわベーカリー」との公式コラボの付録ムックが、10月28日（火）にリリース！ 実店舗1周年イベントとのコラボも行われる。
☆パン屋さん気分が楽しめる楽しい付録セットをチェック！（写真7点）＞＞＞
今年10月29日（水）でオープン1周年を迎える、「ちいかわベーカリー」の公式付録ムックがKADOKAWAより10月28日（火）に登場！
本ムックのスペシャル付録は「ちいかわ パンやさんごっこ」。
「ちいかわベーカリー」で実際に売られているパンの形をしたマスコットや、オリジナルデザインのワゴン、トング、トレー等がついた、本物さながらのパン屋さんごっこができるセットとなっている。
誌面では「ちいかわベーカリー」の最新情報や、ぬりえやクイズなどの遊びページも掲載。
とじこみ付録には、追加のパンやメニュー表、紙袋の型紙もついていて、パン屋さんをさらに充実させることも可能だ。
ワゴンにパンを並べたり、トングでとってトレーに載せたり、お客さんから注文をとって渡したり……と、本格的なパン屋さん体験をおうちで楽しんじゃおう。
さらに、「ちいかわベーカリー」1周年を記念するイベントのひとつとして、東急プラザ表参道『オモカド』の6階「おもはらの森」に、本ムックの付録であるワゴンのデザインをイメージした、ドリンクスタンドが期間限定で登場する。詳細は後日発表予定なので、「ちいかわベーカリー」公式サイトより確認しよう。
「ちいかわ」パンを可愛く楽しく作って並べてね！
（C）nagano
☆パン屋さん気分が楽しめる楽しい付録セットをチェック！（写真7点）＞＞＞
今年10月29日（水）でオープン1周年を迎える、「ちいかわベーカリー」の公式付録ムックがKADOKAWAより10月28日（火）に登場！
本ムックのスペシャル付録は「ちいかわ パンやさんごっこ」。
「ちいかわベーカリー」で実際に売られているパンの形をしたマスコットや、オリジナルデザインのワゴン、トング、トレー等がついた、本物さながらのパン屋さんごっこができるセットとなっている。
とじこみ付録には、追加のパンやメニュー表、紙袋の型紙もついていて、パン屋さんをさらに充実させることも可能だ。
ワゴンにパンを並べたり、トングでとってトレーに載せたり、お客さんから注文をとって渡したり……と、本格的なパン屋さん体験をおうちで楽しんじゃおう。
さらに、「ちいかわベーカリー」1周年を記念するイベントのひとつとして、東急プラザ表参道『オモカド』の6階「おもはらの森」に、本ムックの付録であるワゴンのデザインをイメージした、ドリンクスタンドが期間限定で登場する。詳細は後日発表予定なので、「ちいかわベーカリー」公式サイトより確認しよう。
「ちいかわ」パンを可愛く楽しく作って並べてね！
（C）nagano