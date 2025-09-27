¤À¤«¤é¼ã¤¤½÷À¤ÎŽ¢Îø°¦Î¥¤ìŽ£¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä°ÛÀ¤ÎÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë½÷À¤¬3³ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾×·â¥Ç¡¼¥¿
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤Þ¤À¿Í¸ý¤ËçºßÕ(¤«¤¤¤·¤ã)¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Çö¤¤¡×¡ÖÉ½ÌÌ¾å¤Î´Ø·¸¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼ÂÂÖ¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÈÝ¡×¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÍ§¿Í¤òÃúÇ«¤ËÁª¤Ó¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢¿¼¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤òµá¤á¤Æ¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎµðÂç¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¹¥¤ÅÙ¹ç¤¤¤¬¶á¤¤¤«¤â¡×¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¶á¤½¤¦¡×¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤â¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢15¿Í¤Û¤É¤Î¾®¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤³¤Ç¤µ¤é¤Ë1Ç¯´Ö¤Û¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢¤¢¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ÛÀ¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤âÆ±¤¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¼¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤¤Þ¤º¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±¤¸¡ÖÅÅ¼Ö¹¥¤¡×¤Î½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤â»£¤êÅ´¤Ê¤Î¤«¾è¤êÅ´¤Ê¤Î¤«¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢½é¼ê(¤·¤ç¤Æ)¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¥¬¥ÁÀª¡×¤È¤ÎÍ§¾ð¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï
¤±¤ì¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁê¼ê¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹¥¤¡×¤ÎÊý¸þÀ¤ä¶¯ÅÙ¡¢¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¶ãÌ£(¤®¤ó¤ß)¤Ç¤¤ë¡£
Í×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤é¤º¤Ë¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¡×¤ò½ü¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«¤«¤ì¤¿Æþ¤ê¸ý¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦´Ø·¸À¤Ø¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ë¤¤¤ëµ¤¤¬¹ç¤¦¡Ö¥¬¥ÁÀª¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤³¤È¤ó¿¼¤¯ÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤Î×ÖÅÙ(¤½¤ó¤¿¤¯)¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤·¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤Í§Ã£¤Îºî¤êÊý¤¬³Î¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤ÎÍ§Ã£¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¿ÊÏ©¤ÎÁêÃÌ¤ä¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆÃÄê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤À¤±¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡¢µ¡Ç½Ê¬²½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍ§Ã£¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ëZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÇ»¤¤¤«¡¢Çö¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Æó¸µÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç½Ð²ñ¤¦¡Ö¥¬¥ÁÀª¡×¤ÎÍ§Ã£¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃÂê¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÍ§Ã£¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÇö¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢¼ñÌ£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÎÍ§Ã£¤è¤ê¤â¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¶É½êÅª¤Ë¤ÏÆÃÇ»¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£ZÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È·¿¤ÎÍ§¿Í¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Âç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤Ï¾ðÊóÀï¤òÀ¸¤È´¤¯¡ÖÀïÍ§¡×
¹â¹»¡ÁÂç³Ø°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤É¤ó¤É¤óµ¡Ç½Ê¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âº£¤Î¼ã¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏÃÂê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤¹Áê¼ê¡ÊÍ§Ã£¡Ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤â¡¢¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç68.4¡ó¢ª81.0¡ó¤Ø¤È¤Ï¤Ã¤¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤ÊÏÃÂê¤Ï³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏSNS¾å¤Î¡Ö¥¬¥ÁÀª¡×¡¢Îø¥Ð¥Ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¡Ä¡Ä¤È¡¢ÏÃÂê¤äÌÜÅª¤´¤È¤ËÉÕ¤¹ç¤¦Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀ®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤À¤È²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¿ÆÍ§¤òºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¡Ç½Ê¬²½¤·¤¿¸òÍ§´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤Ï¾ðÊóÀï¤òÀ¸¤È´¤¯¡ÖÀïÍ§¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ä³Ø¤Ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î³ØÀ¸¤Ï°ìÍÍ¤Ë¡ÖË»¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥é¥ó¥É²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à´ü´Ö¤ò²á¤´¤¹¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂç³Ø¤Î¤¢¤êÊý¤Ïº£¤ä±ó¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ±°Ì¤Î¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢½ÐÀÊ¤âÉ¬¿Ü¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤È²Ý³°³èÆ°¤âÂ¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤Ï»þ´Ö¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÍ§¿Í¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×
»ñ³Ê»î¸³¤ä¼Â½¬¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Î³ØÀ¸¤Ï¤è¤êÂçÊÑ¤Ç¡¢´Ç¸î¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·³ãºß½»¤Î21ºÐ¤Î½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼Â½¬´ü´Ö¤Ï3»þ´Ö¿çÌ²¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ËèÆüÅ°Ìë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÎÍ§Ã£¤ÏÃ±°Ì¼èÆÀ¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÀïÍ§¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÇÏ¼¯ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¥³¥ó¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡ÖÂåÊÖ¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¤Î¾ïÏ¢¤ÇÆþ¾Þ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡¢21ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¥³¥ó¥Ó¡£³ØÀ¸¥³¥ó¥Ú¤ò¶¦¤ËÀï¤¦¤³¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Í§Ã£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¡¢Èà¤é¤Î²ñÏÃ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿ÊÏ©¤äµ¯¶È¤ÎÏÃ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«Â»ÆÀ´ªÄê¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§¿Í¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤âÆ±À¤ÎÍ§¿Í
ËÜ½ñ¤ÎÂè2¾Ï¤Ç¡Ö°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤Î¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±À¤ÎÍ§Ã£¤Î¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¡Ö°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤è¤ê¡¢Æ±À¤ÎÍ§Ã£¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤âÌÀ³Î¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ±À¤ÎÍ§¿Í¤È¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢µÕ¤Ë¡¢30Ç¯Á°¤Ï35.4¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ÛÀ¤ÎÍ§¿Í¤È¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï11.7¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯Âè2¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¡¢°ìÈÖ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤Áê¼ê¡×¤â¡¢¡ÖÆ±À¤Î°ìÈÖ¤ÎÍ§Ã£¡×¤òÁª¤Ö¿Í¤¬36.0¡ó¢ª55.6¡ó¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï55.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ö°ÛÀ¤Î°ìÈÖ¤ÎÍ§Ã£¡×¤Ï16.0¡ó¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë²¼¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±À¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÛÀ¤ÈÆ±À¤É¤Á¤é¤ÎÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ë¤âÊÑ²½¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦»ê¾å¼çµÁ»þÂå¤Î30Ç¯Á°¤Ï7ÂÐ3¤Ç°ÛÀ¤ÎÌÜ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö°ÛÀ¡×51.5¡ó¡¢¡ÖÆ±À¡×48.5¡ó¤È¤Û¤ÜÙÉ¹³(¤¤Ã¤³¤¦)¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÎø°¦Î¥¤ì¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ±À¤ÎÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬46.3¡ó¢ª67.1¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÛÀ´Ø·¸¤¬ÃÛ¤¤Å¤é¤¤»þÂå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤â¡¢Æ±ÀÆ±»Î¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1994Ç¯¤Ï¡Ö°ÛÀ¤È¤ÎÆó¿Í¡×¤¬38.1¡ó¡¢¡ÖÃË½÷Æó¿Í¤º¤Ä¡×¤¬3³ä¼å¤Ç¡¢°ÛÀ¤ò´Þ¤àÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó75¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ±ÀÆ±»Î¤ÎÆó¿Í¡×¤¬64.8¡ó¤È¡¢Åö»þ¤Î25.5¡ó¤«¤éÌó2.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£3¿Í¤Ë2¿Í¤¬¡ÖÆ±ÀÆ±»Î¤À¤±¤ÎÊý¤¬µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±À¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡Ö°ÛÀ¤Èµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÉ¤àÊý¤¬¼«Á³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥é»þÂå¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½å¼é¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤Ï1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï´ë¶È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤äµ¶ÁõÌäÂê¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤â¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³èÁí¸¦¤Î¼ã¼Ô¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¹ÌÂÀ¤Ï´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤Ç¹ÖºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Ç¤â¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ò»Ï¤á¥¢¥ë¥Ï¥é¡¢¥¢¥«¥Ï¥éËÉ»ß¤Ê¤É¤Î·¼È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢³ØÀ¸Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ç¤â°ìÄê¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
----------
ÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¤Ï¤¯¤Û¤¦¤É¤¦¤»¤¤¤«¤Ä¤½¤¦¤´¤¦¤±¤ó¤¤å¤¦¤¸¤ç¡Ë
¹¹ð²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¤Î´ë¶ÈÅ¯³Ø¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1981 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡£¿Í´Ö¤òÃ±¤Ê¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¼çÂÎ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1992 Ç¯¤«¤é¤ÎÄ¹´ü»þ·ÏÎóÄ´ºº¡ÖÀ¸³èÄêÅÀ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸³è¼Ô»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Äó¸À³èÆ°¤òÅ¸³«¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡Ê¼ò°æ¿ò¶©¡¢üâ¶¶¿¿¡¢°ËÆ£¹ÌÂÀ¡¢º´Æ£¤ë¤ß¤³¡¢²ÃÆ£¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë