『盾の勇者の成り上がり』Season5決定！ 特報映像・ビジュ公開＆初のゲームプロジェクト始動
TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』Season5の制作が決定！ ウルトラティザービジュアルおよび特報映像が公開され、原作者たちからのコメント到着した。さらに、KADOKAWAによる初のグローバルゲームプロジェクト始動する。
☆特報映像の場面カットなどをチェック！（写真6店）＞＞＞
TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』はアネコユサギによる小説（MFブックス『盾の勇者の成り上がり』KADOKAWA刊）を原作としたアニメーション作品。
2019年のTVアニメ放送を皮切りに、2022年に「Season2」、2023年に「Season3」が放送され、「Season4」最終・第12話が9月24日に放送された。
このたび、「Season4」の最終・第12話「天命の帰還」にて、特報映像とともに「Season5」の制作決定が発表された。
公開されたウルトラティザービジュアルでは玉座に腰掛ける謎の人物や、砂埃が舞う中戦う尚文一行、そして、苦悶の表情を浮かべる尚文の姿が。
特報映像ではこれから尚文が直面するであろう数々の印象的なシーンのカットがお披露目されている。
また、原作・アネコユサギ、キャラクター原案・弥南せいら、垪和等監督よりお祝いコメントが到着。
アネコユサギは「5期は尚文達にとって大きな試練であり、世界を本当に守りたいかの決意を問う出来事とも言える箇所になるのでどうか皆様、見ていただけたら幸いです」とコメント。
弥南せいらは「最後に気になる映像が入った12話でしたね。ワクワクとドキドキとソワソワを弥南と一緒に感じながら、お待ちいただけると嬉しいです」と物語の続きに期待を寄せている。
垪和監督は「3期から鳳凰復活に向けて準備してきた尚文たちに、一体何が待ち受けているのか。楽しみにお待ちください」と尚文たちに待ち受ける ”何か” を匂わせている。
さらに新たにTVアニメ『盾の勇者の成り上がり』シリーズを題材としたKADOKAWA初となるPCおよびスマートフォン向けグローバルゲームプロジェクトが始動することも発表された。
発表に際し、ゲームティザービジュアル第一弾が公開に！
ゲーム化発表にともない、アネコユサギは「アニメをそのままにしたようなグラフィックで驚きました」、弥南せいらは「しっかり監修してまいりますので、皆様ぜひ楽しみにお待ちください！」と作品への意気込みを語っている。
物語だけでなく、新たな展開を見せ続ける『盾の勇者の成り上がり』を今後もお楽しみに！
（C）AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S5 Project
（C）AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero Game Project
