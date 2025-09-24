敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投した。2勝目の権利を持っている。最速101.2マイル（約162.9キロ）をマークした。防御率2.87。

初回、2回と3者凡退の立ち上がり。ヒヤリとさせたのが3回。先頭・トーマスの打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しを左手に受けた。ロバーツ監督らがマウンドに集まったが、このまま続投。続くマッキャンから3者連続で空振り三振を奪った。

4回も先頭・マルテに中前打を許したが、続くキャロルを最速101.2マイルで見逃し三振に。後続を3人で切った。5回1死一塁ではマッキャンを投ゴロ併殺打に。右手にガッツポーズを作った。6回2死一、二塁ではモレノを中飛に打ち取ってピンチを脱した。6回91球を投げ、5安打無失点。8奪三振無四球だった。

メジャー通算100試合目の登板。2023年9月の右肘手術後初めてクオリティスタート（QS）を達成した。また、8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦の4回からの連続イニング無失点を16回2/3に伸ばした。

バットでは初回先頭で二ゴロ、3回1死は三飛に倒れたが、6回先頭では四球で出塁。今季最長の連続試合出塁を27に更新し、テオスカー・ヘルナンデスの2点三塁打で生還した。8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦以来の今季2勝目、通算40勝目をつかめるか。（Full-Count編集部）