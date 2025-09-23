Áê¼ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¡ÈÂçÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤¿½÷¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¡¡¼¡×
¡¡NMB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÙ»í²»¤µ¤ó¤ÈÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ô¥©¥ë¥¿¤¯¤ó¡×¤Î¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢20Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J2Âè30Àá¡¦ÆÁÅçÀï(¡û2-1)¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¡£22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@shion_0529_hori)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥ô¥©¥ë¥¿¤¯¤ó @vortakun ¤Ë»î¹çÁ°ÂçÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤¿½÷¡×¤È¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°¤Ç¥ô¥©¥ë¥¿¤¯¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ËÙ¤µ¤ó¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤¬Íß¤·¤¤¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥ô¥©¥ë¥¿¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤²¤Ê¤¤¡¢¤¢¤²¤Ê¤¤(¾Ð)¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥ô¥©¥ë¥¿¤¯¤ó¤«¤é¡ÈÅÚ²¼¿²¡É¤Çº©´ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡×¡Ö¾¡¤ÁÅÀ3¤ÏÅÚ²¼ºÂ¤è¤ê½Å¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¥µ¥Ý¤ÎåºÎï¤Ê¤ª¤Í¤¤¤µ¤ó¤ËÅÚ²¼¿²¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¡¡¼¡×¡Ö±óÀ¬¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¾¡Íø¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ô¥©¥ë¥¿¤¯¤ó¡¡@vortakun ¤Ë— ËÙ»í²» (@shion_0529_hori) September 22, 2025
»î¹çÁ°ÂçÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤¿½÷#vortis #¥ô¥©¥ë¥¿¤¯¤ó¡¡#consadole https://t.co/bgL2bx1Xvg pic.twitter.com/Jm4OfIIFbH