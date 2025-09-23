感謝しかない！手間が減る上に仕上がりもきれい♡高密度な100均の進化系お掃除グッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：高密度メラミンスポンジ（スティックタイプ、12個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6cm×2.3cm×2cm

内容量：12個

販売ショップ：ダイソー

こんなの欲しかった！ダイソーで進化系のメラミンスポンジをGET

ダイソーをパトロールしていると、キッチン消耗品売り場でいいものを見つけました！

今回ご紹介するのは、その名も『高密度メラミンスポンジ（スティックタイプ、12個）』。お値段はもちろん￥110（税込）。サイズが約6cm×2.3cm×2cmのスポンジが、12個入っているお得な商品です。

こういったメラミンスポンジってすぐのへこたれるイメージでしたが、こちらは嬉しい高密度タイプ。持ってみるとスポンジの頼もしさが違います。「こういうのがあったらいいな〜」を実現し続けてくれるダイソーさんには、本当に感謝しかありません…！

普通のメラミンスポンジと違い、圧をかけても沈み込みが少ない進化系アイテム。きめが細かく、ガラスのコップを擦ると水アカが取れてピカピカになりました。

タンブラーパーツには、カットして小さくしたスポンジに竹串を刺して使用しました。細部に茶渋がこびりついていましたが、軽くこするだけでパーツが元の色に戻ったのでビックリです。

床など広い面を磨いても、なかなかへこたれないのがGOOD。スポンジのカスも出にくいので、お掃除の手間がグッと減ります。仕上がりも申し分ないので、もう手放せません♡

今回はダイソーの『高密度メラミンスポンジ（スティックタイプ、12個）』をご紹介しました。

耐久度が格段にUPしたダイソーの進化系お掃除アイテム。水アカ、油汚れ、茶渋をスッキリ落としてくれるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。