ÍµÈ¹°¹Ô¡¡º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¿°û¿©Å¹¤ÎàÌµÎéá¤ËÍîÃÀ¡ÄºÊ¡¦²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤â¥É¥ó°ú¤¡Ö¼Ì¿¿¤È¥µ¥¤¥ó¡¢Ç³¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£±Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶áµ¯¤¤¿à¥·¥ç¥Ã¥¯á¤Ê¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×°û¿©Å¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤ÏÍµÈ¤Î¥µ¥¤¥ó¤â¼Ì¿¿¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ÇºÊ¤Î²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤È»Ò¶¡¤ò½é¤á¤ÆÏ¢¤ì¤ÆË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³«Å¹¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅ¹¤ÏÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£Ãæ¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡Ö°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Î£²ÈÖ¼ê¤Î¿Í¡×¤¬»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡¢»þ´Ö¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡²¿»þ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¡Ë¡Ø¤¢¤¡¡©¡Ù¡Ø¡Ä¤¢¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡££±£·»þ¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¡Ø¤¢¤¡¡Ù¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ù¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²óÁÛ¡£¤Þ¤È¤â¤ÊÊÖ»ö¤Ï¤ª¤í¤«¡¢µÕ¤Ë¤¹¤´¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å¹þ¤ß¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿ÍµÈ¤Ï¡¢£²£°Ê¬¤Û¤É»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤ÆÅ¹¤Ø¡£¤·¤«¤·¡ÖÅ¹¤ÎÁ°ÊÂ¤ó¤À¤Î¡£³«¤«¤Ê¤¤¤Î¡£¡Ø£±£·»þ¤À¤è¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤¤¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅö¤¿¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ø¥³¥ó¥³¥ó¡Ù¤Ã¤Æ²»½Ð¤·¤¿¤é¡¢²¶¤Î¤³¤È¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤Æ¡¢Ìµ»ë¡£¤Ç¡¢£±£·»þ£µÊ¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÅ¹¤¬³«¤¤¤Æ¡£¤Þ¤º¥¬¥é¥¬¥é¥¬¥é¡Ä¤Ç²¿¤Ë¤â¤Ê¤·¡£¡Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¤Ê¤·¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Îà±öÂÐ±þá¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆþÅ¹¸å¤â¡Ö¥È¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥Ñ¥¿¥Ã¤ÈÅÝ¤ì¤¿¤é¤µ¡¢¡Ø¤ª¤¤¡ª¤½¤ì¡¢ÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤è¡ª¡ª¡Ù¡ÊÅÜÀ¼¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤â°ú¤¤¤Æ¤ó¤Î¡£»Ò¶¡¤âÉÔ²º¤Ê¶õµ¤´¶¤¸¤Æµã¤»Ï¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈºÇ°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±Íê¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥°¥º¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ËÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤ËÌÜÀþ¤ò¤ä¤Ã¤¿à£²ÈÖ¼ê¤Î¿Íá¤¬¡Ö¤¢¡ª¡¡¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¡ª¡©¡¡µ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤µ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¡ÖÄã»ÑÀª¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢°ì¸À¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¼Ì¿¿¤È¥µ¥¤¥ó¡¢Ç³¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¶¤¿¤Ö¤óÆóÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê¤ªµÒ¤Ë¤â±öÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤è¡£´è¸Ç¤ÇÉÔ°¦ÁÛ¤Ã¤ÆÅ¹¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡µ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤µ¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£