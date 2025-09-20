折り紙で制作された、闘う気満々のミャクミャクが話題だ。



【写真】闘う気満々！戦闘力高そうで折り紙とは思えない

発表された当初は"不気味"といったネガティブな感想が多かったものの、浸透すると共に「かわいい」と好意的に扱われるようになったミャクミャク。しかし鐵さん（@kurogane_og）が製作したのは、当初の評判“不気味さ”に振り切った、エヴァンゲリオンのようなミャクミャク2体だ。



プラモデルと見紛うような精巧さで、とても折り紙とは思えない完成度。鐵さんにお話を聞いた。



――制作にかかった時間と、使った折り紙は？



鐵：折り紙は、直立しているミャクミャクは大小合わせて約60枚、前傾姿勢の方は約90枚使っています。制作時間は、二体合わせて一週間ほどかかりました。



――作り方は？



鐵：設計図などは無く、漠然とイメージしたものから徐々に具現化していきました。いかに自分の面白いと思った要素を入れつつ、元々のデザインを活かした構成にするか、悩みつつも楽しみながら作りました。右の前傾姿勢しているミャクミャクの、目にあたる部分を動かせる仕組みにするのは今回が初めてだったので、一番苦労しました。



――造形でこだわった部分は？



鐵：ミャクミャクを観察すると、よく両手を上に掲げて顔の赤い部分を下から触っているような仕草をしているので、そのポーズを活かしてみました。本来口に見える部分を頭部の単眼としたのもこだわりました。後ろの尻尾にあたる部分もそれぞれ勝手に解釈し直して強調してみました。



――ミャクミャクとは全く違うイメージで驚きました。



鐵：ミャクミャクは姿形を変える事ができるようで、色々な姿のうちの一つとしてこういった乱暴な姿になっても良いのでは？と思ったんです。二面性を出せたら面白いと考え、相互に変身するイメージで2体制作しました。



――万博会場でも折り紙ミャクミャクは沢山見かけます。メッセージやアドバイスは？



鐵：人それぞれミャクミャクに対するイメージは異なると思います。今回自分はかなり振り切ったミャクミャクを作りましたが、これをきっかけにもっと色々なパターンのミャクミャクを見てみたいです！



◇ ◇



SNSでは、「かっこ良すぎる」「思考回路どうなったらこれ作れるの？」「どう見てもエヴァンゲリオンの使徒」「太陽の塔と決闘だな」「ATフィールド使えるだろ」「シン・万博」などの反響が殺到した。万博閉幕まであとわずか。ミャクミャクの進化にも目が離せない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）