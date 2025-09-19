¡ÚÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Û30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¡ÈZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¤¬2026Ç¯1·îÊüÁ÷¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï1996Ç¯1·î8Æü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é1100ÏÃ¤òÄ¶¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë2026Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¡ÉZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡Ù¡£2026Ç¯1·î¡¢1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¡ÉZERO¡É ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÌô¤Ç ¡É¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡É ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡½¡½¡£¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÓÍøÍö¤ÈÊÆ²Ö¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎÍö¤ÎÎ¾¿Æ¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤ÈÈÞ±ÑÍý¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï¡Ö¿åÂ²´Û¥É¥Ã¥¥êºÆ²ñ¥é¥Ö¥é¥ÖÉü³èÂçºîÀï¡×¤Î²¼¸«¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£¿Í¤À¤«¤ê¤ÎÀè¤ËÉº¤¦°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ë¡¢¿·°ì¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢Íö¤Ë·¸°÷¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¡£¶«¤ÓÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ëÍö¤Ë¡¢¿·°ì¤Ï¡ÖÆ÷¤¤¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡Ä¡Ä¡£·ì¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¤Æ¸½¾ì¤ØÉë¤¡¢»ý¤Æ¤ë´¶³Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¡¢Èì¿§¤Î¹â¹»À¸ÃµÄå¤Î¿äÍý·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë ¡É¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²¼¸«¡É ¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¿åÂ²´Û¤ò³Ú¤·¤à¿·°ì¤ÈÍö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡ª
¤Þ¤À¸òºÝ¤¹¤ëÁ°¤Î½é¡¹¤·¤¤µ÷Î¥´¶¤ÎÆó¿Í¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¢2025¡Êµþ¤Þ¤Õ¡Ë¡×¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£µþ¤Þ¤Õ¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÀÐ´¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ä¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¥¢¥ï¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥¬¾Â¡×ÈÖÁÈºÇÂ¿¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿Ä¾É®¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÅù¤âÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPV¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤Î2026Ç¯Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤âµþ¤Þ¤Õ¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¥Ê¥ó¡¢Íö¡¢¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î ¡É¤¢¤Î¿ÍÊª¡É ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡©¡¡È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢1·î¡¦4·î¡¦6·î¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢30¼þÇ¯ÈÇ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤¬´°Á´Ï¢Æ°¡£2026Ç¯1·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢1·î¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥³¥Ê¥ó¥º¥Ò¥ó¥È¸å¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2·î°Ê¹ß¤âËè·î¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¿·¥¤¥é¥¹¥È¤¬Íâ·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î ¡É¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹¹¿··¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡É ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍèÇ¯¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
