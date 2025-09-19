¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ART HURRICANE 50¡ÙÁ´¥½¥Õ¥Ó¾ðÊó³«Êü¡ª
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ëµþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØTOEI ART FES. ÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ART HURRICANE 50¡Ù¡¢Á´¥½¥Õ¥Ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÁ´¥½¥Õ¥Ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿90ÅÀ¡Ë
¡ØTOEI ART FES. ÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ART HURRICANE 50¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÇÊüÁ÷¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºîÃæ¤ÇÈëÌ©´ðÃÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥´¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿³¹¡¦¿·½É¤Îµþ²¦É´²ßÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤ä¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢»¨²ß¤Ê¤É¡¢¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥½¥Õ¥Ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÚÃêÁªÈÎÇäºîÉÊ¡Û¤È¡Ú°ìÈÌÈÎÇäºîÉÊ¡Û¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÚÃêÁªÈÎÇäºîÉÊ¡Û¤Ï¡¢³«ºÅ½éÆü¤Î9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë±þÊçÍÑ»æ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¡¢Äó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú°ìÈÌÈÎÇäºîÉÊ¡Û¤Ï¡¢9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢HEROES VINYL ART¤«¤é¡¢¡ÖHEROESºNYLART¡¡ÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¡¥½¥Õ¥Ó¥»¥Ã¥È¡Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥½¥Õ¥Óºî²È¡¦P.P.PUDDING¤Î½À¤é¤«¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¼ê¸¶·¿¤Ë¤è¤ëÂ¤·Á¤È¡¢ÍÄ¤¤¤³¤íÂÌ²Û»Ò²°¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥È¡¼¥ó¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤¿¤Á¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥ì¥È¥í¥«¥é¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£P.P.PUDDING¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãP.P.PUDDING ¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼5¿Í¤òÂ¤·Á¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁÇÎ©¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·³è¤³è¤¤È¤·¤¿´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¸Þ¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÇÄê¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥Ó¤È¤·¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬³ä¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¡¢¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤¤Ìµ¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¬Éô¤Ï¶ß¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥³¥¹¥ÈÅª¤Ë¤â´ÊÃ±¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´é¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÆ°¤«¤»¤ë»ö¤Ç¡¢É½¾ð¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ°¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬³ä¤Ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºî²È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤ÈÂ¤·ÁÈþ¤¢¤Õ¤ì¤ë5¿Í¤ÎÀï»Î¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç