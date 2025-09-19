»ÔÌò½ê¿¦°÷100¿Í¼å¤¬ÄÌ¶Ð¼êÅöÉÔÀµ¼õµë¤«¡Ä1671Ëü±ßÊÖ¶â¡¡¥Ð¥¹ÄÌ¶Ð¼êÅö¼õ¤±¼è¤êÅÌÊâÄÌ¶Ð¤â¡¡Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô
Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Ç¿¦°÷¤¬»ÔÌò½ê¤«¤éÄÌ¶Ð¼êÅö¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬²¦»Ò»Ô¡¡¿¦°÷²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯10·î¤«¤é¿¦°÷Ìó2700¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿1111¿Í¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥¹ÄÌ¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿½ÀÁ¤·ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÅÌÊâ¤ÇÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¿¦°÷¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â97¿Í¤¬ÄÌ¶Ð¼êÅö¤òÊÖÇ¼¤·¡¢ÊÖÇ¼³Û¤Ï1671Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬²¦»Ò»Ô¡¡¿¦°÷²Ý¤ÎÀÐÀîÃÒÌé²ÝÄ¹¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤Î¿®ÍÑ²óÉü¤ËÅØ¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£