【ウルトラヒーローズEXPO ニューイヤーフェスティバル】開催決定！ 『ウルトラマンオメガ』よりゲストが日替わりで登場
年末年始恒例のウルトラマンシリーズの人気イベント「ウルトラヒーローズEXPOニューイヤーフェスティバル」が、今年も開催決定！ 2025年12月26日（金）〜2026年1月4日（日）の期間、東京ドームシティ プリズムホールで開催される。
＞＞＞ライブステージ出演者や、イベントのイメージをチェック！（写真14点）
本イベントでは、大迫力のライブステージを毎日上演するほか、ウルトラヒーローと記念撮影ができる「ウルトラショット」やイベント開催記念グッズから最新人気グッズを網羅した物販コーナー「ウルトラマンデパート」などを展開します。
今回の見どころを紹介！
ウルトラヒーローが熱い戦いを繰り広げる大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE」では、最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』より、「ウルトラマンオメガ」や主人公ソラトのバディであるホシミ コウセイ（演・吉田晴登）が毎日登場。
さらに、『ウルトラマンオメガ』の主人公・オオキダ ソラト（演・近藤頌利）、オープニング主題歌を歌うASH、エンディングテーマを歌うMindaRynが日替わりで登場し、ウルトラヒーローと一緒にステージを盛り上げる。
2026年1月4日(日)の千秋楽公演にはイチドウ アユム（演・工藤綾乃）とコウセイに加え、ASHとMindaRynがライブステージに登場し、スペシャルトークショーも開催される。
また、全日程の4回目公演（16：00開演回）では終演後、ウルトラマンオメガと出演者によるお見送りも行われる。
そしてライブステージ応援アイテムの「カラータイマーライト」「ウルトラペンライト」も。こちらはライブステージに登場するウルトラヒーローに合わせて色が変わるだけでなく、ウルトラヒーローのピンチに合わせて想いを光のエネルギーとしてウルトラヒーローに届けることができ、より臨場感と一体感を楽しめるアイテムだ。
ライブステージのほかにも、ウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」や、最新グッズやイベント開催記念グッズも手に入る物販コーナー「ウルトラマンデパート」も開催。「ウルトラショット」のスケジュールや、グッズの詳細は後日発表されるので、続報をお見逃しなく。
さらに、東京ドームシティ内、周辺施設とも連動した企画も予定されている。
チケット販売は、「TSUBURAYA IMAGINATION」有料会員限定で9月 26日（金）より先行販売、一般販売はローソンチケット、アソビュー！にて9月28日（日)より開始。
年末年始はウルトラヒーローズEXPOへ！
（C）円谷プロ
＞＞＞ライブステージ出演者や、イベントのイメージをチェック！（写真14点）
本イベントでは、大迫力のライブステージを毎日上演するほか、ウルトラヒーローと記念撮影ができる「ウルトラショット」やイベント開催記念グッズから最新人気グッズを網羅した物販コーナー「ウルトラマンデパート」などを展開します。
ウルトラヒーローが熱い戦いを繰り広げる大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE」では、最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』より、「ウルトラマンオメガ」や主人公ソラトのバディであるホシミ コウセイ（演・吉田晴登）が毎日登場。
さらに、『ウルトラマンオメガ』の主人公・オオキダ ソラト（演・近藤頌利）、オープニング主題歌を歌うASH、エンディングテーマを歌うMindaRynが日替わりで登場し、ウルトラヒーローと一緒にステージを盛り上げる。
2026年1月4日(日)の千秋楽公演にはイチドウ アユム（演・工藤綾乃）とコウセイに加え、ASHとMindaRynがライブステージに登場し、スペシャルトークショーも開催される。
また、全日程の4回目公演（16：00開演回）では終演後、ウルトラマンオメガと出演者によるお見送りも行われる。
そしてライブステージ応援アイテムの「カラータイマーライト」「ウルトラペンライト」も。こちらはライブステージに登場するウルトラヒーローに合わせて色が変わるだけでなく、ウルトラヒーローのピンチに合わせて想いを光のエネルギーとしてウルトラヒーローに届けることができ、より臨場感と一体感を楽しめるアイテムだ。
ライブステージのほかにも、ウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」や、最新グッズやイベント開催記念グッズも手に入る物販コーナー「ウルトラマンデパート」も開催。「ウルトラショット」のスケジュールや、グッズの詳細は後日発表されるので、続報をお見逃しなく。
さらに、東京ドームシティ内、周辺施設とも連動した企画も予定されている。
チケット販売は、「TSUBURAYA IMAGINATION」有料会員限定で9月 26日（金）より先行販売、一般販売はローソンチケット、アソビュー！にて9月28日（日)より開始。
年末年始はウルトラヒーローズEXPOへ！
（C）円谷プロ