矢沢永吉、18年ぶりに『オールナイトニッポン』に降臨！ゲストはテレビプロデューサーの佐久間宣行
矢沢永吉が、9月26日放送の『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを務めることが決定した。矢沢永吉が『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めるのは、2007年9月20日以来、実に18年ぶりとなる。
■矢沢永吉はソロデビュー50年！
矢沢永吉は1975年9月21日に「アイ・ラヴ・ユー、OK」でソロデビューしてから2025年で50年を迎え、精力的に活動を続けている。
9月24日には、6年ぶり通算35枚目となる最新オリジナルアルバム『I believe』をリリース。11月8日・9日には、日本人アーティスト最年長となる東京ドームの2DAYS公演が行われ、11月14日から年末の12月20日まで日本武道館を含む全国ツアーが開催される。日本武道館公演は歴代最多記録となる160回を記録する見込みだ。
■佐久間宣行との対談では「活動する上での源泉」などについてトーク
そんな矢沢永吉に「ソロデビュー50周年を迎えてのメッセージを全国に発信してほしい」とニッポン放送が特番をオファーし、今回、18年ぶりの『オールナイトニッポン』が実現することとなった。
ゲストには『オールナイトニッポン0（ZERO）』水曜日のパーソナリティを担当する、テレビプロデューサーの佐久間宣行を迎える。
このほど収録が行われ、佐久間との初対談では「2006年に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の思い出」「音楽を作り続けること」「活動する上での源泉」などについてトーク。また幅広い年代から寄せられた熱いメッセージ、人生相談にも答えていく。
■番組情報
ニッポン放送『矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD』
09/26（金）22:00～24:00
パーソナリティ：矢沢永吉
アシスタント：東島衣里（ニッポン放送アナウンサー）
ゲスト：佐久間宣行（テレビプロデューサー）
番組メールアドレス：yazawa@allnightnippon.com
■リリース情報
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「真実」
2025.09.24 ON SALE
ALBUM『I believe』
