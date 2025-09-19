矢沢永吉、18年ぶりに『オールナイトニッポン』に降臨！ゲストはテレビプロデューサーの佐久間宣行

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

矢沢永吉が、9月26日放送の『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを務めることが決定した。矢沢永吉が『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めるのは、2007年9月20日以来、実に18年ぶりとなる。

■矢沢永吉はソロデビュー50年！

矢沢永吉は1975年9月21日に「アイ・ラヴ・ユー、OK」でソロデビューしてから2025年で50年を迎え、精力的に活動を続けている。

9月24日には、6年ぶり通算35枚目となる最新オリジナルアルバム『I believe』をリリース。11月8日・9日には、日本人アーティスト最年長となる東京ドームの2DAYS公演が行われ、11月14日から年末の12月20日まで日本武道館を含む全国ツアーが開催される。日本武道館公演は歴代最多記録となる160回を記録する見込みだ。

■佐久間宣行との対談では「活動する上での源泉」などについてトーク

そんな矢沢永吉に「ソロデビュー50周年を迎えてのメッセージを全国に発信してほしい」とニッポン放送が特番をオファーし、今回、18年ぶりの『オールナイトニッポン』が実現することとなった。

ゲストには『オールナイトニッポン0（ZERO）』水曜日のパーソナリティを担当する、テレビプロデューサーの佐久間宣行を迎える。

このほど収録が行われ、佐久間との初対談では「2006年に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の思い出」「音楽を作り続けること」「活動する上での源泉」などについてトーク。また幅広い年代から寄せられた熱いメッセージ、人生相談にも答えていく。

■番組情報

ニッポン放送『矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD』

09/26（金）22:00～24:00

パーソナリティ：矢沢永吉

アシスタント：東島衣里（ニッポン放送アナウンサー）

ゲスト：佐久間宣行（テレビプロデューサー）

番組メールアドレス：yazawa@allnightnippon.com

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「真実」

2025.09.24 ON SALE

ALBUM『I believe』

