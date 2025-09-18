【お文具といっしょ】これ絶対かわいいやつ！ ヴィレヴァン限定「どんぶり」＆「れんげ」
ほっこり可愛い人気者「お文具といっしょ」デザインの「どんぶり」＆「れんげ」がPOP UP SHOP・ヴィレッジヴァンガードオンライン限定で新登場♪
2025年9月より「お文具といっしょ」のヴィレッジヴァンガード限定商品が新登場！ 体験型イベント『お文具ひろば〜もっとお文具といっしょ〜』、POP UP SHOP『お文具雑貨店』、ヴィレッジヴァンガードオンラインにてお取り扱いスタートする。
注目はとってもかわいい「どんぶり」＆「れんげ」！
「お文具さん どんぶり」は、食べ過ぎてしまった様子のお文具さんとプリンさんアートが底面にプリントされている可愛いデザイン！ ぐるりと並んだお文具さんにも癒されます。ごはんや麺類はもちろん、スープやサラダにもぴったり。
「お文具さん れんげ」も食べ過ぎてしまったぷっくり姿のお文具さんがワンポイントでデザイン。どんぶりと一緒に使いたいですね♪
そのほかにも、刺繍デザインがかわいいペアキーホルダーやポケットサイズで持ち運びやすい、ミニメモが登場！
色々な表情をしたお文具さんたちがかわいいプリクラ風シールやマグネット付きでピタッとしっかり閉まる便利仕様の証明写真ケースなどもラインナップされている。
毎日の食卓が楽しくなる食器と、お文具さんらしい文具アイテムが揃っているのでチェックしてみてね。
（C）お文具／講談社
