¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¶¿åÎ´¹Ô»á¤¬½Ð±é¤·¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤ò5¿ÍÁª½Ð¤·¤¿¡£¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Î¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ã¥ä¥ÐºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡×´ë²è¤Ç¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÈºÇ¶¯¡É¤ÈÇ§¤á¤ë5Áª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£Áª½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î5¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¤ÂÇµå¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£ÀõÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£¡ÖÅö»þ¡¢±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎÃæÅç¡Ê¹¨Ç·¡Ë¤¯¤ó¤äÃæÂ¼¡Ê¹äÌé¡Ë¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿¶¤ì¤ëÁª¼ê¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¿¶¤ë¤Î¤Ë´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¡Ö¶¯°ú¤µ¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÂÇÀÊ¤Ç¤Î½ÀÆðÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¤é¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¡Ö·ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È´ð½à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ëµó¤²¤¿¶áÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢1ÈÖ·ä¤¬¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¶ì¤·¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î191°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¹ªÂÇ¤Ç¤Ê¤é¤·¤¿ÄÌ»»1428°ÂÂÇ¤ÎÀ¶¿å»á¤¬ËÜµ¤¤ÇÁª¤ó¤À5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë