『Afternoon Tea LIVING』タータンチェックがポイント☆スヌーピーたちの可愛すぎる雑貨たち
スヌーピーたちが秋の装いが愛らしい、ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』のコラボ新作をチェック！
ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』にて、 ”Warmer Winter PEANUTS” をテーマにしたコラボレーションアイテムが登場！ 9月17日（水）からアフタヌーンティー・リビング店舗、公式オンラインストアにてお取り扱いがスタートする。
本コレクションでは、アフタヌーンティーオリジナルのタータンチェックを身にまとったスヌーピーとオラフ、ウッドストックを描いた、ぬくもりのあるデザインが登場。チェック柄をあしらった冬支度アイテムがご用意されている。
キッチンを彩るキャニスターやマグカップはチェック柄とスヌーピーたちのイラストが優しく可愛らしいデザイン。
まるでお洋服のようなチュニックエプロンは、台所仕事も楽しくなりそう。
もこもこ感と秋冬スタイルの衣装が可愛いぬいぐるみ、ぬいぐるみのような蓄熱式ゆたんぽも登場。チェック柄が可愛いブランケットもラインナップ。
ファッションアイテムとしては、ルームソックスやルームシューズ、裏毛刺繍プルオーバーやグローブがご用意されている。
そのほかポーチやパスケース、ペンケース、スマホケースなどの日常使いしたいアイテムも目白押しだ。
秋冬にぴったりの落ち着きのある色合いと愛らしいスヌーピー＆オラフデザインのアイテム、おすすめですよ♪
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
