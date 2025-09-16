乃木坂46の久保史緒里（24）が16日、自身のブログを更新し、グループからの卒業を発表した。

「風のような、9年間でした」とのタイトルでブログを更新。「ツアーのブログを書き終え、ほっとする間もなく、もうひとつ、ブログを書いています。思えば、乃木坂46と出逢ったのは、13年も前のこと。今わたしは24歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂46のことを考えているんだね」とつづり、「一旦、そんな時間ともお別れなのかしら。乃木坂46を卒業することになりました」と報告した。11月26、27日に横浜アリーナで卒業コンサートに出演する。

3期生屈指の人気メンバーの1人だった久保の突然の発表。SNSは驚きと衝撃に包まれ、嘘だよな…」「覚悟はしていたが…まじか…………………」「ドラマ大河とかで有名になってく久保ちゃんもみたいけど乃木坂でキラキラアイドルやってる久保ちゃんをまだまだみていたかった」「職場でブログ読んで泣いてしまった」と、卒業を惜しむ声にあふれた。

一方で、近い将来の発表を直感したとの書き込みも。久保はこの日、ツアー衣装とみられる純白衣装を着たバックショットをインスタグラムに掲載。これに「今日昼頃に久保史緒里がインスタ更新した時に間近とは思ってたけど当日なんだな」と反応する投稿もあった。

久保はニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン（ANN）」で、22年からパーソナリティーを務めている。グループ卒業を機にパーソナリティーも卒業することになりそうで、「久保ちゃんのラジオが無い生活なんて考えられ無いんですけど」と悲しみの声が。「乃木坂ANNじゃなくて久保史緒里のANNにして欲しいくらい久保さんのラジオ大好きだから継続お願いします」「ANNは乃木坂の看板降ろして久保史緒里個人の番組として続きそうってか続けてもいい」と、別番組でパーソナリティー継続を求める投稿もあった。

宮城県出身で、プロ野球楽天の大ファンであることでも知られる久保。「久保史緒里卒業ブーストがあればCS行けるっしょ」「ずっと支えてくれた女神に最低限の景色見せてやれや」とチームに奮起を促す声や、「楽天イーグルス久保史緒里監督就任おめでとう」「東北楽天ゴールデンイーグルス久保史緒里GM、あると思います」と、大喜利めいたコメントも多数投稿された。