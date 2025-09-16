料理研究家の桜井奈々が15日に自身のアメブロを更新。3連休最終日に家族で東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。

この日、桜井は「ディズニーランドは9時開園 無事にパークに入りました」と報告。しかし「本日色々、、失敗してますがなんとか楽しんでます」と述べ「娘迷子 車に忘れ物 夫が息子泣かせる その他色々。。笑」と様々なトラブルがあったことを明かした。

続けて、パークの混雑状況について「やっぱり三連休だと昨日の中日がピークなのかな？ランドは開園前待機列もそこまででした」と説明。「ランドはシーよりは混んでいない感じです 曇ってくれてて最高」とつづった。

その後に更新したブログで「お昼ごはんは息子大好きなショーレストラン お誕生日当日ならやっぱりここ！！ミッキーのレインボールアウ」を訪れたことを報告。「座席にキャラクター来てくれる 全員でハワイ語でハッピーバースデーも歌って盛り上がるー！！」と店内での様子を明かした。

また「ロコモコプレートもおいしい！！」と料理の写真を複数枚公開し「幸せを願うハッピー空間 最高でした」と大満足な様子でコメント。最後に「午後は休息タイム スモールワールドは先頭で」「まだマーベルコラボやってると思ってグルート探していたら、、もう終わってた」と報告し「ちゃんと情報アプデしないとダメですね」とつづり、ブログを締めくくった。