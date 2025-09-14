「Rakuten Girls」のKiraは1月9日生まれ…背番号19

華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

今回、紹介するのは背番号19・Kiraさん。1月9日生まれの163cm、趣味はピラティス。活動3年目。ライブストリーマーとして活動していた当時、ファンに薦められたことがきっかけとなりRakuten Girlsのオーディションを受験。2022年に研究生として加入し、2023年に正式メンバーとしてデビューを果たした。

2025年には、台湾と日本の共同制作による実写恋愛アドベンチャーゲーム『異世界帰りの僕と失われた恋』に出演し演技に初挑戦。東京に2週間滞在し、撮影を行った。今季で活動3年目のKiraさんは「みんなと一緒に応援する感覚が好きですし、Rakuten Girlsで出会ったまるで家族のようなメンバーたちと活動できることがうれしいです」と意欲を口にした。

人生で1番感動したこと…「愛猫が握手を覚えた」

◯得意なことは？

「猫に薬を与えること」

◯苦手なことは？

「たくさんあります」

◯「〇〇」が大好き！

「猫が大好き！」

◯リラックスしたいときには何をする？

「マッサージ」

◯人生の最後に食べたいものは？

「もう人生の最後なので食べたいものがあっても意味ないかな」

◯苦手な食べものは？

「パクチー」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「張員瑛（IVE）」

◯携帯の待受画像は？

「愛猫」

◯いつも持ち歩いているものは？

「携帯電話」

◯憧れの人、影響を受けた人は？

「私は張員瑛さん（IVE）が大好きです。彼女の美しさと勤勉さにいつも尊敬し、憧れてしまいます」

◯人生で1番感動したことは？

「愛猫が握手を覚えたこと」

今季も「毎日幸せに過ごす！」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「旅行インフルエンサー。海外旅行が好きなので」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「高橋佳帆さんの中国語はすごい！ 台湾人かと思ったくらい」

◯お気に入りの美容グッズは？

「お金は最高の美容製品」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「糖質制限、早寝早起き、運動、数か月ごとに美容クリニックに通う」

◯日本で印象に残っていることは？

「かぐらスキー場。初めてのスキーで、ケーブルカーに乗って山頂に登ったとき落ちるんじゃないかと不安になりました。本当に怖かったです」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「毎日幸せに過ごす！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）