なぜか落ちる高学歴の就活生

「早稲田で勉強もサークルも一生懸命やってきたのに、面接に受からないんです」

そんな相談を、就活サイトを運営するなかで受けたことがあります。

新卒の学生にとって、就活は人生で初めての挑戦だからこそ、“イメージ”にとらわれがちです。

「部長を務めていましたとか、実績がある人だけが受かるのでは？」

「普通の自分に内定は取れるのだろうか？」

しかし現実には、高学歴で学生時代に頑張ったこともあるような「すごい学生」が落ちて「普通の学生」が受かることが日常的に起きています。

なぜ「すごい学生」が落ちるのか？

多くの就活生は、「企業はできるだけ優秀な人材を採りたい」と考えています。

もちろんそれは事実です。ですが、忘れてはいけないのは「優秀すぎる人を採るリスク」も企業は見ている、ということです。

全国大会出場、長期インターン、留学経験など、これらは確かに輝かしい実績です。

一方で企業からすると、次のような懸念が浮かびます。

・すぐに独立や転職をして辞めてしまうのではないか

・強いリーダー同士が社内で衝突するのではないか

・組織に馴染めず浮いてしまうのではないか

つまり、企業は「超優秀な人材」を採用すれば万事うまくいくとは考えていないのです。

たとえば次の2人を比較すると分かりやすいでしょう。

Aさん：とても優秀だが、1年後に辞めそう

Bさん：実績は平凡だが、長く働いてくれそう

これが大学の一般入試なら、どの大学もAさんを選びます。学力（テストの点数）という指標がはっきりしているからです。

しかし、評価軸が複数ある就活では、企業によってBさんの方が評価されることもあるのです。

「普通の学生」でも内定を得られる理由

実は僕自身、愛知の中堅大学出身で、資格は自動車免許のみ。TOEICは300点台。長期インターンも留学もなし。大学の成績も下位でした。

それでも倍率300倍を超えるカゴメから内定を得ることができました。

この経験からも明らかなのは、就活は「過去の実績」よりも「これからどう伸びるか」を見られているということです。

では、普通の学生が評価されるためには何が必要なのでしょうか？

