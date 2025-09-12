¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ITÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤ËÂçµ¤¤È¿å¡© À¸Ì¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢±§ÃèË¾±ó¶À¤Î´Ñ¡Ä ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤ËÂçµ¤¤È¿å¡© À¸Ì¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢±§ÃèË¾±ó¶À¤Î´ÑÂ¬¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤ËÂçµ¤¤È¿å¡© À¸Ì¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢±§ÃèË¾±ó¶À¤Î´ÑÂ¬¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë 2025Ç¯9·î12Æü 18»þ0Ê¬ WIRED.jp ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÂçµ¤¤È¿å¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Î´ÑÂ¬¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤ËÀ¸Ì¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©