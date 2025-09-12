かわいい！ 秋まで使える！【3COINS・GU】ヘビロテほぼ確♡「秋色ヘアクリップ」

季節の変わり目は、小物から。ファッションを大きく変えなくても、ヘアアクセサリーひとつで、ぐっと秋のムードを盛り上げることができるはず。今回は、【3COINS（スリーコインズ）】と【GU（ジーユー）】から登場している秋色のヘアクリップを、厳選してご紹介します。

レオパード柄でさりげなく秋感を演出

【3COINS】「レオパードスクエアバンス」\330（税込）

ベージュとブラウンの2色展開の「レオパードスクエアバンス」は、秋らしさ漂うカラーとちょっぴりエッジのきいたアニマル柄で、ヘアスタイルのアクセントになってくれそう。大きめでしっかり髪をホールドしてくれそうなサイズ感も魅力的。残暑が厳しい初秋のまとめヘアにも、大活躍してくれそうです。

変形デザインで取り入れる柔らかな秋色

【3COINS】「アクリルヘンケイバンス」\550（税込）

「アクリルヘンケイバンス」は、アイボリー、グレー、ブラウンといった落ち着いた3色展開。やさしい色味のアクリル素材と、カーブデザインが絶妙にマッチし、“芸術の秋”を思い出させてくれるかも。特に、コーヒーのようなニュアンスカラーの、ブラウンがおすすめ。アレンジの仕上げに留めるだけで、秋らしさを呼び込めます。

メタリックな抜け感が映える

【GU】「メタルバタフライヘアクリップ2P」\990（税込）

「メタルバタフライヘアクリップ2P」は、蝶モチーフが繊細ながらも印象的なへアクリップと曲線的なデザインのヘアクリップがセットになったアイテム。秋のこっくりとしたカラーコーデに、ほどよい立体感を加えてくれるはず。どちらも大きめサイズで、ロングヘアもしっかりホールドしてくれそう。ダークブラウン、シルバー、ゴールドの3色展開です。

いつものヘアスタイルに、秋らしいこなれ感をプラス

【GU】「サテンリボンスカーフヘアクリップ2P」\990（税込）

最後にご紹介するのは、柔らかなサテン素材が特徴のリボンスカーフが付いたヘアクリップと、ウェービーなデザインのヘアクリップの2個セット。リボンスカーフタイプは、ポニーテールの根元に付けたり、ハーフアップに付けても大人かわいくきまりそう。ダークブラウンとネイビーの2色展開で、どちらも秋っぽいこっくりとした発色です。

※すべての商品情報・画像は3COINS、GU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里