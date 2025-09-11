大谷は自身のボブルヘッド配布デーに活躍中

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われるロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。この日は来場者に“投手・大谷”のボブルヘッドが配布されるとあって、ファンは試合前から「大谷ボブルヘッドということは、 ものすごいパフォーマンスくる?? 50号までいっちゃう？」と期待を高めている。

大谷は2024年8月28日（同29日）、愛犬デコピンとのボブルヘッドが配布された一戦で本塁打＆2盗塁と活躍した。今年4月2日（同3日）のナ・リーグMVPボブルヘッド配布試合ではサヨナラ弾。5月15日（同16日）の「50-50ボブルヘッド」配布試合は2本塁打で6打点の大暴れだった。

また8月27日（同18日）には“打者・大谷”のボブルヘッドが配布された。投打同時出場すると5回2安打1失点で自身749日ぶりの白星を掴んだ。ドジャース移籍2年目で、ボブルヘッドデーにはとてつもない相性の良さを発揮していることになる。

それだけにSNS上では3試合ぶりの本塁打を“確信”するファンが出現。「打つ日か」「大谷ボブルヘッド？ ホームラン出ますね」「大谷くんのボブルヘッドデーなのか？ 一発が期待できるね」など活躍を待ちわびる声が多く上がっていた。（Full-Count編集部）