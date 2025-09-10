『よふかしのうた』第11夜 銃弾を受け翌日完治するコウ
7月4日（金）より放送となるTVアニメ『よふかしのうた Season2』より、第11夜「んちゅ」のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第11夜「んちゅ」あらすじ・先行カットが公開された。第11夜は全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて9月12日（金）23時30分から放送されるほか、9月13日（土）0時よりPrime Videoにて見放題独占配信、9月18日（木）0時よりTVerにて一週間限定配信される。
＜第11夜「んちゅ」あらすじ＞
銃弾を受けたコウが目覚めると、カブラの病院のベッドだった。しかし、翌日にはコウの傷は完治してしまう。謎を解き明かすためにコウは餡子を呼び出し、ナズナとともに居酒屋へ入る。果たしてコウには何が起きたのか…。
＞＞＞第11夜先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第11夜「んちゅ」あらすじ・先行カットが公開された。第11夜は全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて9月12日（金）23時30分から放送されるほか、9月13日（土）0時よりPrime Videoにて見放題独占配信、9月18日（木）0時よりTVerにて一週間限定配信される。
＜第11夜「んちゅ」あらすじ＞
銃弾を受けたコウが目覚めると、カブラの病院のベッドだった。しかし、翌日にはコウの傷は完治してしまう。謎を解き明かすためにコウは餡子を呼び出し、ナズナとともに居酒屋へ入る。果たしてコウには何が起きたのか…。
＞＞＞第11夜先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会