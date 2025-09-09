¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2ÆÃÊó±ÇÁü¡¦¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅþÃå¡¿2026Ç¯4·îÊüÁ÷¡ª
¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤ÎÂç¿¹Æ£¥Î¤¬Â£¤ë¾ó¤È·õ¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¤Î¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬2026Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡ùÆÃÊó±ÇÁü¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤ÎÂç¿¹Æ£¥Î¤È¿·±Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÀÄ°æÀ»¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ËâË¡»ê¾å¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ì¿¶¤ê¤Î·õ¤ÇÄ©¤à¾¯Ç¯¡¦¥¦¥£¥ë¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡ÙSeason2¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÔ¡Ù¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëµÈ¸¶Ã£Ìð¤¬ËÜºî¤Ç¤ÏÁí´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø±ÑÍº¶µ¼¼¡ÙÉû´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÌî±ÑÌÀ¤¬¿·¤¿¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï°ú¤Â³¤BN Pictures¡ß¥¢¥¯¥¿¥¹¤Î¶¦Æ±ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®ÌîÁá¹á¡Ê¡Ø¥¯¥í¥¹¥¢¥ó¥¸¥å Å·»È¤ÈÎµ¤ÎÎØÉñ¡Ù¡Ë¡¢²»³Ú¤ÎÎÓ ¤æ¤¦¤¡Ê¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ë¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡ª
Àº±ÔÂ·¤¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬Â£¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅÙ¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯Åã¤ÈÇË²õ¤µ¤ì¤¿³¹¤òÇØ·Ê¤Ë¥¦¥£¥ë¤¬·õ¤ò¼ê¤Ë²¿¼Ô¤«¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¡ª
Íè¤¿¤ë¿·¾Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÉü½¬¤â·ó¤Í¤Æ¤´Í÷¤¢¤ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊó¤È¶¦¤Ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÊüÁ÷¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡£
Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢°ì¿¶¤ê¤Î·õ¤Ç¡¢ËâË¡À¤³¦¤òµß¤¦±ÑÍº¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡ª¡©
¾ó¤È·õ¤¬ÌöÆ°¤¹¤ëËâ·õëý¡Ê¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¨¡ÖµÈ¸¶Ã£Ìð¡×¤Î¡ÖµÈ¡×¤Ï¡Ö»Î¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÅÚ¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡ËÂç¿¹Æ£¥Î¡¦ÀÄ°æ À»¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
