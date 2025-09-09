BTS・JINとも共演！登録者数212万人の韓国人気ユーチューバーが電撃結婚へ、婚約者の妊娠も報告

Netflixバラエティ番組『キアンの破天荒ゲストハウス』でBTS・JINとも共演した韓国の人気ユーチューバー、クァクチューブ（本名：クァク・ジュンビン）が、突然の結婚発表とともに婚約者の妊娠を知らせた。

【画像】クァクチューブ、BTS・JINとビショ濡れに

クァクチューブは9月8日、自身のYouTubeチャンネルを通じて「ついに僕にも生涯のパートナーができました」と結婚を発表。

婚約者について「僕が有名になる前から出会い、愛を育んできた人」と紹介し、さらに「交際中、お互い忙しくなって疎遠になり一度は別れも経験したが、時間が経って再会し、今回は互いにより大きな力と慰めになった。年齢は若いが、僕の自尊心を立て直してくれ、自信を与えてくれたありがたい人」と愛情を語った。

当初は来年5月を予定していた結婚だが、思いがけない祝福により今年10月に前倒しされることになった。クァクチューブは「結婚準備をしている中で父になる事実を知った。だから2人から3人になる特別な瞬間を前に、もう結婚式を延ばすことはできないと思った」と妊娠の報告を伝えた。現在、婚約者は安静が必要な初期段階にあり、2人は感謝の気持ちを抱きながら新しい命を待っているという。

クァクチューブはまた、幼い頃から「家族」に対する夢を持っていたと明かした。「いつも良い父、良い夫になりたかった。両親は経済的に豊かではなかったけれど、温かく仲の良い家庭を築いてくれた。僕もいつか自分の家庭を作り、幸せを築きたいと思っていた。そして今の彼女なら、その夢を現実にできると確信した」と結婚を決心した理由を説明。続けて「短い間に驚くべき知らせを二つも伝えることになり、自分でも気持ちが追いつかないほどだが、それだけ幸せで感謝している。これからは誰かの夫、誰かの父親として、より成熟し責任ある姿をお見せしたい」と決意を語った。

（写真提供＝OSEN）クァクチューブ

所属事務所SM C&Cも「クァク・ジュンビンが来る10月、一般人の婚約者と結婚式を挙げる。二人は長年の交際を経て信頼と愛を積み重ね、生涯を共にすることを約束した。結婚準備の中で大切な命を授かり、喜びが倍増した」と公式コメントを発表。結婚式は家族と親しい知人のみを招き、非公開で行われる予定だ。

旅行クリエイターとして精力的に活動を続けてきたクァクチューブは、新しい家庭とともに新たな人生の章を開くことになり、ファンからは祝福と応援の声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）