旅する刺繍展 ハンガリーへの想い / バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』【まとめ記事】
リスト・ハンガリー文化センターでは、旅する刺繡展をコンセプトに「ハンガリーへの想い〜日本から紡いだ40年の軌跡〜」展覧会を9月10日（水）〜11月28日（金）の会期で開催する。本展では、ハンガリー刺繍に40年以上携わる伊東京子さんをはじめ、長年にわたってハンガリーへの想いを針と糸に込めてきた、「繍の和」のメンバー14名による約50点の刺繍作品を展示する。ひと針、ひと針に込められた情熱と憧れ。色鮮やかなカロチャ刺繍や、ハンガリーの美しい風景をモチーフにした作品たちは、まるでハンガリーを旅しているような気持ちにさせてくれる。針と糸が紡いだ、40年にわたる想いと交流の軌跡を知ることができる。
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年９月5日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,390kcal*1、総重量453g*2）を期間・数量限定で発売した。*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
■安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、テレビ裏やデスク周りで散らかりがちなケーブルや電源タップを、ひとつにまとめて収納できるケーブルボックス「200-CB091W」を発売した。テレビ裏やデスク周りで散らかりがちなケーブルや電源タップを、ひとつにまとめて収納できる。乱雑な配線を隠すことで空間が整い、インテリア性もアップ。来客時にも安心して見せられる、清潔感あふれる環境を実現する。フタにはチャイルドロックを採用し、小さなお子様が簡単に開けられない安心設計。誤って触れることによる事故やいたずらを防止する。大人はスムーズに開閉できるため、使いやすさと安全性を両立させた機能性が魅力だ。
■日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
■炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
■LANケーブルを100m延長できる！屋外用PoEエクステンダー
サンワサプライ株式会社は、PoEデバイスへの給電・通信をしながら、屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能にするPoEエクステンダー「LAN-EXPOE4」を発売する。Power over Ethernet（PoE）とは、LANケーブルを通じてデータと電力を供給する技術のこと。本製品は、防塵防水規格IP67に対応しているので、温度変化や外部環境の影響を気にすることなく屋外へPoE対応カメラなどの設置が可能だ。通常100mが限界とされるPoE接続を、本製品を最大6台連結することで最大700mまで延長できる。大規模施設や屋外カメラ設置にも最適で、本製品はPoE電力で動作するため中継箇所に電源は不要だ。※PoEデバイスへの給電・通信について詳しくは取扱説明書を確認のこと。
■隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、滑り止め付きの広いステップと手すりで安全に使え、折りたたむと厚さ6.5cmと省スペースに収納できる。従来のホワイト・ブラックに加え、追加色となるレッド「150-SNCH047R」を発売した。従来のホワイトとブラックに加え、鮮やかなレッドが仲間入りした。空間のアクセントになるカラーで、用途やインテリアに合わせて選べる楽しさが広がります。家庭でもオフィスでも、機能とデザインを両立した脚立として活躍する。広めのステップには樹脂製滑り止めを採用。足をしっかり固定できるので、高所での作業も安心。さらに手すり付きで、上り下りの際も体を支えながら使える安全設計。日常のちょっとした作業に頼れる存在だ。
■日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
■炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
■LANケーブルを100m延長できる！屋外用PoEエクステンダー
サンワサプライ株式会社は、PoEデバイスへの給電・通信をしながら、屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能にするPoEエクステンダー「LAN-EXPOE4」を発売する。Power over Ethernet（PoE）とは、LANケーブルを通じてデータと電力を供給する技術のこと。本製品は、防塵防水規格IP67に対応しているので、温度変化や外部環境の影響を気にすることなく屋外へPoE対応カメラなどの設置が可能だ。通常100mが限界とされるPoE接続を、本製品を最大6台連結することで最大700mまで延長できる。大規模施設や屋外カメラ設置にも最適で、本製品はPoE電力で動作するため中継箇所に電源は不要だ。※PoEデバイスへの給電・通信について詳しくは取扱説明書を確認のこと。
■隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、滑り止め付きの広いステップと手すりで安全に使え、折りたたむと厚さ6.5cmと省スペースに収納できる。従来のホワイト・ブラックに加え、追加色となるレッド「150-SNCH047R」を発売した。従来のホワイトとブラックに加え、鮮やかなレッドが仲間入りした。空間のアクセントになるカラーで、用途やインテリアに合わせて選べる楽しさが広がります。家庭でもオフィスでも、機能とデザインを両立した脚立として活躍する。広めのステップには樹脂製滑り止めを採用。足をしっかり固定できるので、高所での作業も安心。さらに手すり付きで、上り下りの際も体を支えながら使える安全設計。日常のちょっとした作業に頼れる存在だ。
