なぜDNAは「すべて右巻き」なのか……「生命進化」のカギを握るナゾを「宇宙線」が解き明かす「驚きの理由」

私たちの住む地球では、他の星にくらべて宇宙線はおだやかに降り注いでいます。しかしごく稀に、空気シャワーの生成によって、大量の宇宙線が降り注ぐこともあります。このような地球の環境で、私たちのような知的生命体が生まれたのには、何か理由があるのでしょうか。

じつは、宇宙線は生命の突然変異のきっかけになるとも考えられているのです。

宇宙線が体の中を貫通すると、細胞のDNAの二重らせん構造において複数箇所に損傷を与えます。これらの損傷を修復するときにごく稀に変異を起こします。このような突然変異は生物の遺伝子に作用し、進化のトリガーになりえるのです。

先駆者だった「日本の研究者」

強い放射線が、細胞のDNAを傷つけ、遺伝子に突然変異を生じさせることがあるということは、Ｘ線で誘発される突然変異の研究で1946年にノーベル生理学・医学賞を受賞したアメリカの遺伝学者、H.J. マラーの研究で広く知られるようになりました。ただし、宇宙線による生命への遺伝的影響を先駆的に研究したのは、仁科芳雄でした。

仁科は、「日本における現代物理学の父」とも称される物理学者です。1931年に理化学研究所の主任研究員に最年少で抜擢されると、日本ではじめて、原子核と宇宙線を本格的に研究するグループをつくりました。仁科は、荷電粒子を人工的に加速させる粒子加速器を使った原子核研究で有名ですが、実は放射線生物学の先駆者でもあったのです。

仁科は1940年、地球に飛来する宇宙線が遺伝的変異に与える影響を調べるため、ショウジョウバエに中性子線を照射し、突然変異の起こる頻度を調べました。

中性子線は、宇宙線が地球大気と相互作用するときにできる空気シャワーに含まれており、大量に降り注ぐ宇宙線の一種です。実験の結果、Ｘ線などの強い放射線ほどの頻度ではないものの、中性子線によっても突然変異が起こることが明らかになったのです。

この研究は、マラーのノーベル賞受賞前のものですので、当時ではじつに独創的なものだったと想像できます。

「生命のホモキラリティ」の謎

アミノ酸には、キラリティ（光学異性体）と呼ばれるＬ体、Ｄ体という２つの写し鏡の構造があります。空間反転という意味では「パリティ」とも呼ばれています。実験室でアミノ酸を合成した場合であれば、Ｌ体とＤ体のアミノ酸が等しく生成されますが、なぜかヒトのアミノ酸は「Ｌ体のみ」で構成されています。

これは地球上にいるあらゆる生命に共通な現象であるため、「生命のホモキラリティ」の謎とも呼ばれます。ＤＮＡの二重らせん構造もなぜか「右回りのみ」となっています。地球上の生命になぜこのような偏りが生まれたのか、その原因については明らかになっていません。

この生命のホモキラリティの理由が、地球に降り注いでいた宇宙線の影響である可能性も浮かび上がっています。

「対称性の破れ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。宇宙のはじまりには物質と反物質が同程度あったとされていますが、なんらかの理由で、現在は物質が優勢の宇宙となっています。こうした物質優勢の宇宙には「CP対称性の破れ」が必要と考えられています。

「C」はチャージ（電荷）の反転であり、「P」はパリティ（空間）の反転を示します。電荷と空間をそれぞれ反転させた場合に、なにかしらの違いが生じなければ、現在の物質優勢の宇宙にはならないと考えられています。

これと同じように、地球という空気が存在した「特別な星」で生命が誕生するときにＬ体とＤ体のアミノ酸の対称性が破れ、Ｌ体のみになったと考えられます。

生命誕生時にももちろん宇宙線は降り注いでいたので、Ｌ体アミノ酸のみが生まれたことと関係しているかもしれません。まだ可能性の話ですが、宇宙線の研究が生命の起源の解明につながるかもしれず、ワクワクする話です。

