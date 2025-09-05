暦の上では秋ですが、まだまだ気温が高い日が続きそうです。冷房をつけることが欠かせませんが、冷えすぎによる体調不良、いわゆる「冷房病」の恐れもあることから、注意が必要です。そこで今回、環境面や栄養面から冷房病を予防する方法について、内科医・血液専門医の久住英二先生に詳しく教えてもらいました。

「冷房のあたりすぎ」が招くさまざまな体調不良

冷房病とは、正式な病名ではありませんが、冷房のあたりすぎによって生じる体調不良全般を指します。

おもな症状は、冷え、だるさ、食欲低下、便秘、肩こり、頭痛、腰痛、むくみなど。

ずっと冷房の効いた部屋にいると、生活が不活発となりますが、それによって次のことが生じます。

・血流の停滞

・気分の落ち込み

・体温を管理する自律神経の働きが乱れる

これらの複数の要因によって症状が起きます。

冷房病が悪化すると、やせやうつ病、不眠などの重い症状に至ることもあるため、日頃から室内環境を整え、体調管理を行いましょう。

室温を下げすぎると高まる「感染症リスク」

冷房の温度設定は、室温と外気温との差が5℃以内になるよう調整し、冷えすぎないようにしましょう。たとえば、気温32℃の日であれば、室温が27℃程度になるように冷房の強さを設定します。

ただし、今年はとくに暑い日が多いので、温度差が5℃以上になってしまいますが、あまり室温が高いと冷房する意味がないので、仕方ありません。

室温が低すぎると、夏風邪リスクも高まります。ウイルスや細菌に対する防御反応が鈍くなり、免疫力の低下を招く可能性もあるためです。

冬に風邪をひきやすいのと同様、室温が低いと鼻が冷え、ウイルスを排除する仕組みが働きにくくなり、感染症にかかりやすくなります。

●急激な温度変化にも注意

また、屋外の猛暑から冷房の効いた室内に急に入ったり、出たりをくり返すと、体温を調節する自律神経が適応しきれず、体温調節がうまくできなくなります。

体が冷えすぎ、冷房病の症状につながってしまいます。内外の気温差が大きくなりすぎないよう工夫することが大切です。

冷房のあたりすぎで便秘気味になることも

この時期、便秘気味になる場合には、入浴、運動、食事で対策しましょう。

入浴時はシャワーですませず、41℃以下の湯温でゆっくりつかりましょう。これにより、自律神経の副交感神経の働きが優位となり、胃腸の動きが増します。

運動も自律神経の働きを正常化して、胃腸の働きを増す効果があります。朝夕の涼しい時間帯に、ほんの10分程度軽いジョギングや、室内でのスクワットなどが取り入れるのもオススメ。夜はストレッチをしましょう。

食事は、胃腸の働きを高めるために、温かいみそ汁やスープを飲むのが理想的です。ショウガや根菜類が体を温める効果があるといわれています。

また、野菜で食物繊維をとることも便秘解消に有効です。

冷房のあたりすぎによる「むくみ」の対処法は？

むくみは、入浴中に足を全体にマッサージするとよいですね。足の裏から始めて、ふくらはぎ、太ももと、下から上の順におこなうとよいです。入浴後にはふくらはぎ、太ももなどのストレッチをしましょう。

食事は、利尿を促進するために、果物や野菜でカリウムを摂りましょう。カリウムは細胞のなかに多く含まれるので、加熱して細胞が壊れるとゆで汁に溶け出します。

野菜を煮こんでみそ汁やスープにしたり、レンジで温野菜にしてサラダにして汁ごと食べるのがオススメです。

気温が高い時期の体調管理に欠かせない栄養素2つ

そもそも冷房病という疾患はあいまいで、診断基準もないため、なにが効く、という効果測定もできません。先に述べたような運動も含め、適切な食事、栄養素の摂取が体調管理の基礎となります。

その上で、まだまだ気温の高いこの時期、体調管理の面でオススメの栄養素として、次のものが挙げられます。

●1：タウリン

タウリンはイカやタコなど海産物に多く含まれます。タウリンの働きは未知の部分が多いですが、細胞内の水分量を調節し、免疫細胞が正常に働けるようにする効果があるとされています。

また、自律神経の働きを調節し、疲労やストレスによって起きる交感神経が過剰に興奮した状態を正常化する働きがあるとされています。

●2：ビタミンB群

ビタミンB群は、豚肉、納豆、玄米、大豆製品などの食品に多く含まれており、エネルギー代謝に不可欠な栄養素です。疲労回復や粘膜の健康維持に寄与します。

冷房病は、気づかないうちに症状が生じることがありますので、一度環境や体調を振り返り、すこやかに過ごせるよう、調整していきましょう。