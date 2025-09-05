【パリ＝上地洋実】ウクライナでの停戦後にロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」を巡り、英仏が主導する「有志連合」は４日、パリで首脳会議を開いた。

マクロン仏大統領は会議後の記者会見で、２６か国がウクライナへの軍部隊派遣などの軍事的な貢献を行うことで合意したと明らかにした。

会議はウクライナの要請で開かれ、英仏に加えて独伊など３０以上の国・機関から首脳らが対面とオンライン形式で出席した。米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使も参加した。

英仏などは「安全の保証」の一環として、停戦後のウクライナに軍部隊を派遣することを計画している。マクロン氏は記者会見の冒頭で「２６か国がウクライナに陸海空の部隊を派遣することを確約した」と述べた。ただ、その後の質疑応答では「部隊を（ウクライナに）派遣する国もあれば、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国内にとどまる国や基地を提供する国もある」と説明した。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は同じ記者会見で、「安全の保証」への貢献について、経済支援の形もあり得ると述べた。

マクロン氏は２６か国の内訳や派遣部隊の規模は明らかにしなかったが、欧州が中心とみられる。派遣部隊を前線付近に展開することは改めて否定した。

欧州やウクライナは、部隊派遣の後方支援など「安全の保証」に対する米国の関与を求めている。マクロン氏は「米国の支援を数日内に最終確定させる」との見通しを示した。