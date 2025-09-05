8月28日に始球式を務めた「SKE48」の熊崎晴香さんの投稿が話題

まさかの“一致”にざわついた。8月28日にバンテリンドームで行われた中日-ヤクルト戦で人気アイドルグループ「SKE48」の熊崎晴香さんがセレモニアルピッチを務めた。見事なノーバン投球を披露して話題を呼んだが、その後に投稿した“1枚”が「既視感しか無くて草」「完コピですわ」とバズっている。

“くまちゃん”の愛称で知られる熊崎さんはこれまでにも取材でキャンプを訪れるなど大のドラゴンズファンとして知られている。この日は誕生日の8月10日にちなんで背番号「810」の中日のユニホーム、青いスカートで登場。ワインドアップから豪快に投げ込み、場内は歓声を上げた。

ノーバウンド投球を見せると、熊崎さんはマウンド上で大きくジャンプ。両手を広げて喜びを爆発させた。そして大役から6日後の3日、熊崎さんは自身のX（旧ツイッター）を更新。「喜び方似てるってたくさん言われました！」として投稿したのが、三塁側から喜びの瞬間を捉えた1枚だった。「今日の予告先発は大野投手!! 頑張れドラゴンズ!!」と続けている。

もちろん、大野とは中日左腕・大野雄大投手のこと。熊崎さんが似てると言われたのは、2019年9月14日の阪神戦（当時ナゴヤドーム）で大野がノーヒットノーランを達成した際、満面の笑みで喜びを爆発させた場面だった。中日ファンを中心に「似ている」との声が殺到したようで、この日の投稿では改めてファンも注目した。

「もはや大野さん」「最高にかわいいな！」「てっきり寄せてるのかと思った」「大野雄大の喜びのポーズに似てるぅ〜！」「2人とも嬉しさを思いっきり出してるよね！」「喜び爆発!! 確かに似てる!!」「似てるし、可愛すぎる!!」などとコメントが殺到した。また、「熊崎晴香まじドラゴンズの女神すぎる」「勝利の女神ですね」との声も。熊崎さんが始球式を行った日は中日がヤクルトに4-3で勝利。そして投稿した3日も、阪神に5-2で白星をあげている。（Full-Count編集部）