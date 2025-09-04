軍事パレード前に並んで歩くプーチン・ロシア大統領（左）と中国の習近平国家主席（中央）、北朝鮮の金正恩総書記＝３日/Sergey Bobylev/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席とロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記が３日、天安門広場で行われた軍事パレードを前に、１５０歳まで生きる可能性について話し合う様子が捉えられた。

会話は３人が軍事パレードの観覧席に向かって並んで歩いている際に交わされたもので、生中継の映像が捉えていた。軍事パレードは表向きには抗日戦争勝利８０年を記念するものとされていたが、西側諸国の多くの観測筋は、米国主導の世界秩序に対抗する中国の軍事力と主要なパートナーシップを誇示する機会とみていた。

北京に集まった２６カ国の首脳の集合写真が撮影された後、３人は出席者らの前を歩きながら、通訳を介して会話を交わした。その会話の一部がオンになっていたマイクに拾われた。

音声は途切れ途切れだが、冒頭であいさつを交わしているのが聞こえる。

映像の後半では、習氏が母国語で「今は７０代でもまだ若い」と発言している。

天安門に向かう坂を上る途中、プーチン氏の通訳と思われる人物が習氏にこう話している。「バイオテクノロジーが発展し、数年後には人間の臓器は絶えず移植されるようになり、ますます若々しく生きられるようになる。不死になることさえあるだろう」

習氏はこう答えた。「今世紀には人類が１５０歳まで生きられるようになるとの予測がある」

プーチン氏は後に記者団に対し、ふたりが１５０歳まで生きることについて話し合っていたことを認め、「現代の治療法や医療手段、臓器移植に関連するあらゆる種類の外科的手段によって、人類は今日とは異なる形で活動的な生活を続けるという希望を抱くことができる」と述べた。「国によって平均年齢は違うが、それでも平均寿命は大幅に延びるだろう」