『真･侍伝 YAIBA』第21話 龍神の玉をもとめ富士山へ！
2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第21話のあらすじと先行カットが公開された。
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
＜第21話「富士山頂でまつ」＞
最後の伝説の玉「当の玉」に導かれ、富士の火口にあるという龍神の玉を手に入れるため、富士山へと向かう刃たち。当の玉いわく、七つの玉を集めたとき、龍神の玉を手に入れることができるという。その頃富士山では、新たなる必殺剣「竜巻斬り」を習得した鬼丸が刃を迎え撃つべく待ち構えていた。龍神の玉をめぐる戦いが、始まろうとしていた――
脚本：梅原英司／コンテ：鏑木ひろ／演出：吉田次郎
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
