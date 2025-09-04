面接がわずか10秒で終了！？　退職理由を聞かれて「倒産しました」と答えた男性に面接官が放った理不尽すぎる一言

面接でひどい対応をしてくる企業は、たとえ合格でもこちらから願い下げだろう。投稿を寄せた埼玉県の20代男性は、以前遭遇した面接官のひどい言動を明かした。

面接当日、男性は予定時間の5分前に到着した。しかし面接官が来たのは予定時間の10分後。挙げ句、謝罪の一言もなかったというから印象が悪い。

そして面接が始まったと思えば、履歴書を見ながら一言目に「会社を辞めた理由は？」と切り出した。男性は率直に「倒産しました」と伝えたが、

「それだけが理由じゃないだろ。帰っていいよ」

と返されてしまった。倒産というやむを得ない退職理由に対し、あまりにも理不尽な詰問だ。

男性は「倒産以外の理由って何？逆に聞きたかった」と振り返っている。このやり取りの後、面接はわずか10秒ほどで終了したという。（文：長田コウ）

「『チッ』と舌打ちして、露骨に嫌な顔」

東京都の50代女性（事務・管理／年収950万円）も、大手監査法人の面接で衝撃的な体験をした。面接の最中に咳き込んでしまった女性に対し、面接官の態度は冷淡そのものだったそう。

「『大丈夫ですか？』の一言もなく、お水を持ってくるわけでもなく、『チッ』と舌打ちして自分の腕時計で時間をみて、露骨に嫌な顔を面接官にされたことがありました」

女性は、面接官の態度を見て「とてもじゃないけど、こんな人間性の人と働けない」と感じた。

結局、その選考には落ちてしまったそうだが、女性は「同じ会社で働くことにならなくて良かったと安堵しました」と書いている。そして、心境をこう明かしている。

「この人は家でも奥さんにモラハラな態度をとっているんだろうな、友達も余りいなくてプライベートも充実してなさそうだな、とか想像」

面接官の態度は、社風をそのまま表していることもある。選考に進まなくて逆によかったのかもしれない。

※キャリコネニュースでは「面接で言われた衝撃的な言葉」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/LXKUYB7M