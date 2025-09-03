『ちはやふる−めぐり−』最終回 翔べ、梅園！ 涙の最終回！ 第9話も振り返り
7月9日（水）よる10時から放送中の、當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』。第9話の振り返りとともに、最終回の場面写真とあらすじが公開された。第9話を観ていない方、ネタバレ注意です！
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、2018年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
本作は、映画から10年後の世界。大きな挫折により、青春を諦めてしまった藍沢めぐる（當真あみ）が、顧問として梅園高校に赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、競技かるた部に入部し、新たな仲間と共に成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく物語。
第9話では、全国大会東京都予選の敗者復活戦がいよいよ最終局面を迎え、運命の最終決戦が描かれた。
最終予選は、梅園、北央、瑞沢、アドレの4校による総当たり戦。
梅園は、前日に大江奏（上白石萌音）が届けた袴を身に着けて決戦に挑むも、初戦でアドレに負けてしまった。しかし、北央を破り1勝1敗。
最終戦は再び王者・瑞沢との決戦になった。
運命のオーダーで、瑞沢OBで主治医の・真島太一（野村周平）のもとで猛特訓を重ねた白野風希（齋藤潤）と、名人・綿谷新（新田真剣佑）から団体戦の極意を伝授された瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐）が対戦することに。藍沢めぐる（當真あみ）は遂に月浦凪（原菜乃華）と激突。そして、読手を務めるのは、凛とした袴姿の大江奏（上白石萌音）。
綾瀬千早（広瀬すず）、太一、西田優征（矢本悠馬）、駒野勉（森永悠希）、花野菫（優希美青）、筑波秋博（佐野勇斗）の瑞沢OBも集結し、それぞれの想いを胸に令和の高校生たちの青春を見守る。
いよいよ梅園 VS 瑞沢の運命の決戦が始まり、ドラマはクライマックスへ向かう。
9月10日（水）よる10時から放送される最終回では、廃部寸前だった弱小・梅園かるた部が、王者・瑞沢に真っ向勝負を挑む。団体戦は何が起こるかわからない！ 世紀の大番狂わせなるか！？
＜最終回 あらすじ＞
全国大会出場を懸けた最終予選、めぐる（當真あみ）たち梅園は王者・瑞沢と再戦！ 負けたら梅園の夏が終わる……。読手を務めるのは、今までめぐるたちを支えてきた奏（上白石萌音）。
千早（広瀬すず）や太一（野村周平）らも見守る中、向き合うめぐると凪（原菜乃華）！ もう怖くなんかない……。ここまで一緒に汗を流してきた最高の仲間と最高の時間を……！ 泣いても笑ってもこれが最後！ みんなで行くんだ、全国に！ 翔べ、梅園！ 涙の最終回！！
9月10日（水）よる10時から放送される最終回では、廃部寸前だった弱小・梅園かるた部が、王者・瑞沢に真っ向勝負を挑む。団体戦は何が起こるかわからない！ 世紀の大番狂わせなるか！？
