『その着せ替え人形は恋をする』第22話 お泊まりイベント発生！
2025年7月5月（土）24時より順次放送開始となった『その着せ替え人形は恋をする』。第22話のあらすじと先行カットが公開された。
原作累計部数1300万部を突破した、福田晋一が描く『その着せ替えビスク・人形ドールは恋をする』。
ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。
まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。
クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。
そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―！？ 真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、中々クラスに馴染めずにいる。
そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川 海夢はまるで別世界の住人。
けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することになって……！？
決して交わるはずのなかったふたりの世界が、動き出す――！
第22話は、9月6日（土）放送開始。あらすじはこちら。
＜第22話「今から全部するって事！？」＞
電車の運転見合わせで家に帰れなくなってしまった新菜は、心配した海夢に説得され、喜多川家にお世話になることに。思わぬお泊まりイベント発生につい嬉しくなる海夢だが、買い出し中に新菜から飛び出た「俺、今夜寝るつもりないので」という言葉に、ドキドキが止まらない――！
放送をお楽しみに。
（C）福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会
放送をお楽しみに。
