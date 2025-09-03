俳優の佐藤健（36）が1日、自身のTikTokを更新し、自宅を初公開した。「【初公開】佐藤健の自宅がヤバすぎた…」と題した動画で、人が住めるくらいの玄関に大きなソファやベッド、ピアノが4台置けるリビング、キッチンなどを紹介。スタッフから「家賃いくらですか？」と聞かれると「言える訳ないだろ！」と答えたが、豪華すぎる自宅にファンからも驚きの声が上がっている。

また冷蔵庫の中身も公開。8月31日には同じく、「佐藤健が人生で初めてスーパーに来た結果…」と題した動画を公開し、スーパーで買い物をする姿を配信していた。

「動画の中で、買い出しした材料は『TENBLANK』のメンバーが佐藤さんの自宅で料理をするためのものだと明かしています。『TENBLANK』とは、7月31日から世界配信が始まったNetflixオリジナル作品『グラスハート』の劇中バンド。佐藤さんが主演とエグゼクティブプロデューサーを兼ねており、長年温めてきた企画です。今回、私生活を切り売りしていたのは、『グラスハート』の宣伝のためです」（芸能ライター）

■「インフルエンサーみたい」と引くファンも

佐藤は動画でリビングのピアノ4台も「『グラスハート』をやる上でピアノの練習をしないといけなかったんですよ」と語っている。ソファで仮眠してピアノの練習をしていたそうで、過酷な日々を思い起こさせるが、賛否両論のようで……。

「TikTokは『グラスハート』の公開と同時に配信を始めたようです。当初は密着風の動画や作品関連の動画を配信していましたが、ここ数日は私生活に焦点を当てて動画を作成しています。カバンの中身を公開する動画まであげていて、これには複雑なファンも。佐藤さんは過去の恋愛の噂も決定的なものはなく、私生活がベールに包まれているのが魅力だった俳優。番宣のネタ切れなのでしょうが、買い物ができない姿など《見たくなかった》《私生活切り売りって、YouTuberやインフルエンサーみたい》とガッカリの声も少なくありません。また、動画を増やしたことでSNSでは目の下のクマや肌の質が変わったなど別のベクトルに注目が集まっています。そもそも、佐藤さんはファンからも《ひいき目に見ても歌はちょっと》という評価。私生活をさらけ出してまでするPRに熱心さは感じますが、親近感を抱かせたところで作品の評価には関係ないでしょう」（前出）

公開された自宅が居住する自宅ではないだろうが、特定されるリスクもある。最近は、本業で話題のない芸能人がSNSでプライベートを配信するケースも珍しくないが、人気俳優にはその一線を越えてほしくないというファンが多いようだ。

