荷物を減らしつつ、旅行先でもおしゃれを楽しむアイデアを紹介します。教えてくれるのは、インスタグラムで少数精鋭アイテムを活かした着こなし術を発信している、パタンナーのおとさん（40代）。ここでは、2泊3日旅行を想定して選んだ服とそのコーディネート、荷物をコンパクトにするパッキングの工夫について紹介します。

ボリュームのある服は、行きと帰りで着て荷物を減らす

スウェットやデニムはトレンド感がある一方で、重くてかさばるのが悩み。そんなボリュームのある服は、バッグに入れず「着て行って着て帰る」ことで解決。2泊3日分の服選びも、服の厚みや重さを考慮してセレクトすることで、荷物をぐっと軽量化できます。

【実際の写真】40代が2泊3日旅行に持って行く服

私の場合、夏の旅行ならトップスはノースリーブ2枚にしてよりコンパクトに。初日と最終日のボトムスは同じスウェットパンツで、ノースリーブだけチェンジします。

また、コーデのアクセントだけではなく、寒さ対策としても使えるのがスカーフ。バッグに入れても邪魔にならないのに意外と暖かく、カーディガン感覚で使用することもあります。

＜使用アイテム＞

・ノースリーブトップス：アーバンリサーチ

・スウェットパンツ：アーバンリサーチ

・スカーフ：H＆M

・ショルダーバッグ：ヤング＆オルセン

・ボストンバッグ：オロビアンコ

・スニーカー：ナイキ

シワが目立ちにくい、とろみ素材のスカートが使える

Tシャツ＆スニーカーも上品にまとまるロングスカートは、足さばきも軽快で旅行にぴったり。シワが目立ちにくいとろみ素材を選び、ホテルに着いたらすぐハンガーにかけてシワを防止します。それでもシワが気になるときは、浴室の蒸気があたるように干すのもおすすめです。

コーデ全体をダークトーンでまとめつつ、アクセサリーとスニーカーのシルバーを効かせたのもポイント。そして現地で散策用のバッグは、日傘やペットボトルなどがすべて入る大容量タイプをチョイス。ショルダーストラップつきなら、両手があいて快適です。

＜使用アイテム＞

・Tシャツ：スローブイエナ

・スカート：アーバンリサーチ

・バッグ：ヤング＆オルセン

・スニーカー：ナイキ

無印良品のケースで、着替えも小物もスッキリ整理

着替えや下着、ハンカチなどは無印良品の仕分けケースにまとめれば、型崩れせずスッキリ収納。荷物迷子も防げて、旅先で重宝しています。

また、スキンケアアイテムは無印良品のミニサイズのものを、シャンプー・トリートメントは1回分のパウチタイプを購入して持参します。ヘアオイルは漏れ防止のため、極小サイズのジップロックを二重にして入れます。

服のチョイスやパッキングを工夫することで、旅行の荷物は軽量化が可能！ 今回ご紹介したアイデアが、参考になれば幸いです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください