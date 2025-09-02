この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」の工場転職のプロ・ケンシロウ氏が、「【製造業】本当にラクして稼げるのか？知ればみんな転職したくなる｜工場経験者が語るリアル」と題し、工場転職について赤裸々な実体験を交えつつ語った。



動画冒頭、ケンシロウ氏は「工場転職に関して、間違った知識が頭に入っていて判断ミスする人が非常に多いです」と注意喚起。特に「工場で楽して稼げるってほんと？」といった“夢物語”に対し、「そんな上手い話はもうないです」とバッサリ否定し、「楽っていう感覚は人によって全然違います」と強調。その一方で、「工場の仕事は作業要領書通りで、未経験からでも仕事ができる体制になっているので安心」とも語った。



また、ケンシロウ氏は工場の現場が「3K（きつい、汚い、危険）」であるリアルな側面も隠さず解説。「工場で年収500万円以上も珍しくない」と待遇面のメリットも紹介したが、「キツい現場や夜勤のある職場も多い。生活リズムが崩れて体調不良になる人や、配属先・担当者・寮など『ガチャ要素』が多いのも事実」とリアルな“裏”事情も明かした。



さらに、「どんなに給料が良くても働きやすさがなければ短期離職につながりやすい」と自身の考えも披露。「給料や福利厚生を重視するか、働きやすさを取るか、自分の軸をしっかり見極めて」とアドバイスした。



一方で、「年収500万円以上稼げる求人が多い」「寮費が無料で一人暮らしがしやすい」「4ヶ月に1回の長期休暇あり」「誰でも大手の正社員になれるチャンス」と工場転職ならではのメリットも具体的に列挙。「誰でもできる仕事で初年度から高年収を得やすい職場は工場ぐらい」と述べ、その魅力の高さを語る場面も。



最後に「工場が楽に感じるか大変に感じるかは結局のところ“人それぞれ”。口コミよりも自己分析のほうが大事」と締めくくり、「情報を正しく仕入れ、損をしない転職をしてほしい。僕という人間を頼ってほしい」と視聴者へ呼びかけた。