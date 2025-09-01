映画ランキング：劇場版「鬼滅の刃」7週連続1位、2位に『8番出口』、7位に『ベスト・キッド〜』がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（8月29日〜31日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末3日間で動員70万6000人、興行収入10億9500万円をあげ、7週連続1位をキープした。累計成績は動員2110万人、興収299億円を突破した。
2位には、世界的ヒットを記録したKOTAKE CREATEの無限ループゲームを、川村元気監督が二宮和也主演で実写化した『８番出口』が、初日から3日間で動員67万2000人、興収9億5400万円をあげランクイン。興収では今年公開の実写映画ナンバーワンのスタートとなっている。共演は河内大和、小松菜奈、花瀬琴音、ほか。現在は通常版とIMAX版が公開されているが、今月12日からはMX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaでの上映も始まる。
3位には、公開13週目を迎えてもなお根強い人気を誇る『国宝』が入り、週末3日間で動員33万5000人、興収4億9000万円を記録。累計成績は動員886万人、興収124億円を超えている。
4位には、前週と同じく『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が入り、週末3日間で動員15万8000人、興収2億1900万円をあげた。累計成績は動員324万人、興収43億円を突破した。
5位の『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は、8月27日までの公開20日間で、今年公開の洋画では最速の興収40億円超えを達成。8月31日までの累計成績は動員281万人、興収43億円を突破している。
6位の『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』は、累計で動員165万人、興収20億円を突破した。
7位には、「ベスト・キッド」シリーズ最新作として、ジャッキー・チェンとラルフ・マッチオが共演を果たした『ベスト・キッド：レジェンズ』が初登場。オリジナル版で主人公ダニエルを演じたラルフから空手を、リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキーからカンフーの極意を受け継ぐ高校生のリーをベン・ワンが演じている。
■全国映画動員ランキングトップ10（8月29日〜31日）
1（1→）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（公開週7）
2（NEW）８番出口（1）
3（2↓）国宝（13）
4（4→）劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション（5）
5（3↓）ジュラシック・ワールド／復活の大地（4）
6（5↓）映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ（4）
8（8→）近畿地方のある場所について（4）
9（7↓）雪風 YUKIKAZE（3）
10（6↓）バレリーナ：The World of John Wick（2）
※11（NEW）不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-（1）
