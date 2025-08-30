暑くても秋コーデ気分が楽しめるcocaの「スリムウェーブパンツ」（1690円）をご紹介します。紹介してくれるのは、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。さらっと履けて秋のお出かけにもぴったりな万能パンツを使った、1週間着まわしコーデを教えてくれました。

セルフカットができて便利な「スリムウェーブパンツ」

cocaの「スリムウェーブパンツ」は、プリーツ加工が施されたさらっとした薄手のパンツ。セルフカットができるので、自分の身長に合わせてた丈で履くことができます。

【写真】涼しいけれど秋っぽいコーデ

カラーバリエーションはブラック、レッド、カーキ、ストライプの4色展開で、価格は1690円でした。

ウエスト部分はゴムとひもでサイズ調整が可能。両脇にはポケットもしっかりついていました。

今回はこのパンツを7日間着まわして、コーデをご紹介します！

1日目：Tシャツでさらっとカジュアルに

171cmの筆者はストライプとレッドのLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

まずはストライプのパンツにベージュのTシャツで合わせて、暑い日でも

シンプルなカジュアルコーデにしてみました。

2日目：涼しい素材で秋カラーを取り入れてお出かけに

次はレッドのパンツにブラウンのメッシュニットを合わせて、お出かけコーデにしてみました。

上下とも涼しい素材ですが、ブラウンとレッドという色の組み合わせだけで秋らしい雰囲気になるのでおすすめです。

3日目：シアーシャツ合わせで大人のリラックスコーデ

次はストライプのパンツにシアーシャツを合わせて大人のリラックスコーデにしてみました。モノトーンでまとめると、上品な雰囲気になりますよ。

4日目：シャツワンピースとレイヤードしておしゃれに

次はレッドのパンツにシャツワンピを合わせてレイヤードコーデにしてみました。ワンピースの下から、少しのぞく赤がポイントになっておしゃれに見えます。

5日目：ブラウンニットやベージュ小物で秋っぽく

次はストライプパンツにブラウンのニットを合わせて秋らしいコーデにしてみました。

小物自体は夏から使えるものですが、ブラウンやベージュでまとめて、色で秋らしさをプラスしました。

6日目：チュールトップスでかわいく、でも黒で引き締め

次はレッドのパンツにブラックのチュールつきトップスを合わせて、かわいいコーデにしてみました。

パンツのレッドは鮮やかなカラーなので、小物もブラックでまとめてごちゃついて見えないようにしました。

7日目：プリーツワンピースとセットアップ風に

最後はストライプのパンツにプリーツ加工されたブラックのワンピースを重ねてセットアップ風にしてみました。

ワンピースはユニクロで数年前に購入したものですが、同じような生地だったのでセットアップ風に見えておしゃれなコーデが完成しました。

シワになりにくく薄手でコンパクトになるので、秋の旅行やお出かけにもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください